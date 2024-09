Tăng cổ phần của bên liên quan vào tài sản bảo đảm trái phiếu, tiềm lực của Khải Hoàn Land ra sao?

Khải Hoàn Land đã công bố thông tin về việc thay đổi tài sản đảm bảo của lô trái phiếu KHGH2123001. Động thái này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm không mấy sáng sủa và điều đáng nói là 92% tài sản của Khải Hoàn Land là các khoản phải thu.

Tăng cổ phần Khải Minh Land làm tài sản đảm bảo trái phiếu KHGH2123001

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land đã công bố Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh tài sản bảo đảm của Trái phiếu CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land KHGH2123001 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đang quản lý.

Cụ thể, các trái chủ thông qua việc đồng ý để Vietinbank giải chấp các tài sản, bao gồm: 20 triệu cổ phần CTCP Bất động sản Khải Minh Land thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Lệ Thúy - chị gái ông Nguyễn Khải Hoàn (cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land).

Và, giải chấp biện pháp bảo đảm bổ sung là dòng tiền bán 100 căn hộ Khải Hoàn Prime (tên cũ: La-Partenza) hình thành trong tương lai.

Tài sản bảo đảm trước điều chỉnh.

Tuy nhiên, sau đó, Khải Hoàn Land đã bổ sung tài sản bảo đảm cho 2 tài sản vừa giải chấp là 25 triệu cổ phần CTCP Bất động sản Khải Minh Land (đây là doanh nghiệp có liên quan đến Khải Hoàn Land do bà Lệ Thúy là cổ đông lớn) thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Hoài Quyên.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này bao gồm: 97,06 triệu cổ phiếu KHG của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land thuộc sở hữu của bên thứ ba; 25 triệu cổ phần CTCP Bất động sản Khải Minh Land thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Hoài Quyên.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có thửa đất số 499,500, 502, 503, tờ bản đồ số 91; Thử đất số 586, tờ bản đồ số 79, xã Nhơn Đức, huyện Nhà bè, TP. Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khải Hoàn và bà Trần Thị Thu Hương - cổ đông lớn, vợ ông Hoàn.

Cuối cùng, biện pháp bảo đảm bổ sung cho lô trái phiếu này là bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn; Bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.

Tài sản bảo đảm sau điều chỉnh.

Dữ liệu tại Cbonds.hnx cho thấy, tại ngày 6/9, trái phiếu mã KHGH2123001 còn 300 tỷ đồng đang lưu hành, ngày đáo hạn là ngày 05/04/2025, lãi suất phát hành 12%/năm.

Theo công bố tại thời điểm phát hành, trái phiếu KHGH2123001 được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản. Ngoài ra, Khải Hoàn Land sử dụng để hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Mục đích phát hành trái phiếu mã KHGH2123001. Nguồn: HNX.

Báo cáo thường niên năm 2023 hé mở, Dự án T&T City Millennia do Khải Hoàn Land hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution.

Dự án có tên đầy đủ là Dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp T&T City Millennia tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do CTCP Thái Sơn - Long An làm chủ đầu tư. Dự án T&T City Millennia có quy mô 267ha với vốn đầu tư là 940 tỷ đồng.

Trích Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 của Khải Hoàn Land, Khải Hoàn Land ghi nhận khoản phải thu khác dài hạn với Công ty Đầu tư Phát triển Solution 940 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024.

Thuyết minh cho thấy, công ty Đầu tư Phát triển Solution sẽ là đơn vị đồng phát triển và môi giới không độc quyền, cùng hợp tác đầu tư đối với các sản phẩm thuộc Dự án.

Lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư dự án sẽ được các bên phân chia trên cơ sở vốn góp. Trong quá trình thực hiện hợp đồng và trước khi xác định lợi nhuận cuối cùng được phân chia, Khải Hoàn Land sẽ tạm thời nhận được một khoản lãi suất theo thỏa thuận và được áp dụng cho từng giai đoạn.

92% tổng tài sản của Khải Hoàn Land là các khoản phải thu

Tại ngày 30/6/2024, Khải Hoàn Land ghi nhận tổng tài sản ở mức 6.331 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 60 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức 1.456 tỷ đồng và chiếm 82% trong số đó là các khoản phải thu ngắn hạn.

Cơ cấu tổng tài sản của Khải Hoàn Land tại ngày 30/6/2024.

Báo cáo cho thấy, trong các khoản phải thu ngắn hạn 1.192,6 tỷ đồng bao gồm: phải thu ngắn hạn của khách hàng 200,7 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 238 tỷ đồng và 753,2 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn khác.

Đối với khoản phải thu ngắn hạn khác (753,2 tỷ đồng) chủ yếu là từ Công ty TNHH Cộng Đồng Môi Giới (316,5 tỷ đồng). Ngoài ra, là ký quỹ ký cược ngắn hạn (306,4 tỷ đồng), Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh (60,6 tỷ đồng)....

Đối với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn, gần như toàn bộ là khoản trả trước cho Công ty TNHH Xây dựng Topazcons (236 tỷ đồng). Đây là khoản ứng trước theo hợp đồng tổng thầu dự án Helios Coastal City.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho ghi nhận 205 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đây là giá trị hàng hóa bất động sản thuộc các Dự án Khu thương mại, biệt thự tại tỉnh Long An và Dự án Khu hỗn hợp văn phòng thương mại và nhà ở tại Hưng Yên.

Trích Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

Về tài sản dài hạn trị giá 4.874,7 tỷ đồng ghi nhận 94% trong số đó là các khoản phải thu dài hạn, tương ứng 4.605 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là phải thu dài hạn khác 4.115,9 tỷ đồng.

Thuyết minh chi tiết cho thấy, khoản này chủ yếu đến từ CTCP Bất động sản Khải Minh Land 1.847,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution 940 tỷ đồng; Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh 632,5 tỷ đồng; Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu 620 tỷ đồng,...

Đáng nói, những doanh nghiệp nêu trên đều là các bên liên quan/liên hệ với Khải Hoàn Land.

Trích Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

Như vậy, chỉ tính riêng khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đã lên tới 5.797,6 tỷ đồng, tương ứng 92% tổng tài sản.

6 tháng đầu năm nay, Khải Hoàn Land báo lãi sau thuế 29,4 tỷ đồng, "bốc hơi" 72% so với cùng kỳ năm trước. Lý do doanh nghiệp đưa ra là do khó khăn chung của thị trường bất động sản.

Vợ chồng ông Khải chi phối gần 45% vốn điều lệ của Khải Hoàn Land.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Khải Hoàn Land ở mức 4.494,3 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Khải Hoàn chi phối 31,97% vốn điều lệ; bà Trần Thị Thu Hương chi phối 12,92% vốn. Còn lại 55,11% là cổ đông khác.