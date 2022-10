Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) chốt ngày trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Ngày 13/10 sẽ là ngày cuối cùng Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) lập danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

HĐQT Tập đoàn Công nghệ Cao su Việt Nam vừa thông qua Nghị Quyết về việc trả cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 4,1% (1 cổ phiếu được nhận 410 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức là 13/10. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 1.640 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2021. Ngày thực hiện dự kiến là 27/10.



Đây mà mức chia cổ tức thấp nhất trong mấy năm qua của GVR. Năm 2020 và 2019, công ty chia cổ tức tỷ lệ 6%. Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức 5% vốn điều lệ.

9 tháng lợi nhuận GVR ước tính tăng nhẹ 4%

Tập đoàn Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 18.397 tỷ đồng và 4.408 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng 2% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, công ty mẹ GVR đạt 1.927 tỷ đồng doanh thu, và 876 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 1% và 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Trần Công Kha, Chủ tịch GVR cho biết trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của riêng công ty mẹ còn có dự thu khoản lợi nhuận từ thoái vốn với giá trị ước tính là 429 tỷ đồng và thu đền bù đất đai từ nguồn ngân sách các địa phương khi thu hồi đất vào các mục đích phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, trong trường hợp vì lý do khách quan, 2 nguồn thu này chưa được thực hiện trong năm cũng sẽ làm giảm doanh thu, lợi nhuận của tập đoàn.

Trước đó, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, GVR ghi nhận doanh thu đạt 10.482 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.897 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 2.493 tỷ đồng. Như vậy, ước tính GVR đã thu về tỷ đồng 7.915 doanh thu trong quý III/2022, tức tăng 28% so với cùng kỳ,

Năm nay, GVR đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt là 29.707 tỷ đồng và 5.340 tỷ đồng. Như vậy hết 3 quý, Công ty đã thực hiện được 62% chỉ tiêu doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo lãnh đạo GVR, giá dầu, lạm phát tăng cao, tạo ra những thách thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, các tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào nghẽn...cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GVR.

Theo đó, 5 lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chính của tập đoàn đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Về khối nông nghiệp cao su chiếm tỷ trọng lớn về vốn đầu tư, doanh thu những tháng đầu năm có dấu hiệu tích cực nhưng hiện thị trường không ổn định, giá bán cao su giảm và tiêu thụ chậm, các chi phí đầu vào tăng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu.

Lĩnh vực chế biến gỗ ngoài việc gặp khó khăn về thị trường thì năm nay, nguồn gỗ phân bổ bị giới hạn nên hoạt động chế biến gỗ càng khó khăn. Khối công nghiệp cao su có chi phí đầu vào như nhiên liệu, chất đốt tăng cao, thị trường có biến động lớn theo chiều hướng xấu. Ngoài ra, nguồn thu của CTCP VRG Khải Hoàn năm nay giảm mạnh so với tăng trưởng đột biến của năm 2021 (năm 2021 lợi nhuận gần 800 tỷ đồng, năm 2022 chỉ có khả năng hoà vốn)

Ngược lại, lĩnh vực hoạt động ở khu vực khu công nghiệp có mức lợi nhuận khá tốt song quy mô còn nhỏ, quỹ đất cho thuê hiện hữu cơ bản hết. Nguồn thu chủ yếu hiện nay là lãi tiền gửi, thu phí dịch vụ, phân bổ doanh thu dài hạn đã thu từ các năm trước. Trong khi các dự án mới như mở rộng KCN Nam Tân Uyên, An Điền, Minh Hưng III...vẫn đang trong gia đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đầu tư.

Các mảng còn lại không có sự tăng trưởng đột biến.

Chia sẻ định hướng trong thời gian tới, GVR cho biết Công ty dự kiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 – 2025, theo hướng tiếp tục thoái vốn đối với các công ty không hiệu quả, không cần thiết nắm giữ (kể cả công ty đang hoạt động hiệu quả), thực hiện sáp nhập các công ty có quy mô nhỏ, cùng ngành nghề để tiết kiệm chi phí vận hành.

Thoái vốn, giảm vốn (mua cổ phiếu quỹ, hoàn trả vốn góp cho các cổ đông) trong lĩnh vực cao su để tập trung nguồn lực cho phát triển các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su, các dự án chế biến gỗ nhằm đảm bảo cân đối về vốn đầu tư, nguồn thu giữa 3 trụ cột "Cao su - Khu công nghiệp - Chế biến gỗ".

Ông Lê Thanh Hưng chia sẻ mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến 2025, tổng doanh thu dự kiến của tập đoàn tăng hơn 30% so với hiện nay, lợi nhuận sẽ tăng trưởng khoảng 20% và sẽ tăng nhanh hơn trong giai đoạn sau năm 2025.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất của GVR trong vòng 5 năm tới là 161.730 tỷ đồng (trung bình khoảng 32.300 tỷ đồng/năm); lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 34.435 tỷ đồng (trung bình khoảng 6.870 tỷ đồng/năm). Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tập đoàn khoảng 12.350 tỷ đồng (trung bình 2.470 tỷ đồng/năm, tăng trung bình 7%/năm).