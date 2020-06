Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới báo cáo lỗ ròng gần nửa tỷ USD do dịch Covid-19

Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Inditex mới đây vừa báo cáo quý lỗ đầu tiên trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Không riêng Inditex, nhiều tập đoàn thời trang lớn trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu

Inditex, tập đoàn mẹ của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Zara hôm 10/6 báo cáo quý lỗ đầu tiên trong nhiều tháng qua sau khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Inditex báo cáo lỗ ròng 409 triệu EUR, tương đương 465 triệu USD trong 3 tháng từ tháng 2/2020 đến hết tháng 4/2020 do chịu hệ lụy nặng nề từ các biện pháp cách ly xã hội, đóng cửa các store và trung tâm thương mại tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Cùng kỳ năm ngoái, Inditex báo cáo lãi ròng 734 triệu EUR.

Doanh số cũng giảm mạnh từ mức 6 tỷ EUR trong cùng kỳ năm 2019 xuống 3,3 tỷ EUR trong năm nay, dù doanh số bán hàng trực tuyến tăng mạnh 50% trong quý I và tăng vọt 95% trong tháng 4 do người tiêu dùng buộc phải chôn chân tại nhà.

Trước đó, tập đoàn này dự kiến doanh số bán hàng qua các kênh trực tuyến, trang web và thương mại điện tử sẽ chiếm hơn 25% tổng doanh thu của hãng vào năm 2022. Tính đến cuối năm 2019, các giao dịch trực tuyến chỉ đóng góp khoảng 14% doanh thu thuần của tập đoàn.

Tính đến cuối năm 2019, Inditex có 7.469 cửa hàng bán lẻ, nhưng cho đến cuối tháng 4/2020, mới chỉ có 965 cửa hàng tại 27 quốc gia mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh. Mặc dù doanh số bán hàng đã bắt đầu khởi sắc trong tháng 5, đại diện Inditex cho biết hãng vẫn chưa thể khôi phục mức doanh thu thông thường trước đại dịch.

Một số nền kinh tế đang dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế kiểm dịch kể từ đầu tháng 5, nhưng vẫn duy trì một số biện pháp giãn cách xã hội như nghiêm cấm người dân tập trung đông người tại cùng một địa điểm để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Cổ phiếu Inditex đã giảm mạnh 18% từ đầu năm đến nay.

Không riêng ông lớn Inditex, nhiều hãng thời trang danh tiếng trên toàn cầu cũng lao đao vì cuộc khủng hoảng dịch bệnh làm giảm mạnh doanh thu. Tại Mỹ, ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới, các nhãn hàng thời trang đã phải đóng cửa toàn bộ cửa hàng của mình trên khắp đất nước suốt vài tháng qua.

Với ngành thời trang, một mặt hàng có tính mùa vụ và xu hướng rõ rệt thì nguy cơ hàng tồn rõ ràng là mối đe dọa lớn. Giám đốc điều hành Manny Chirico từ tập đoàn PVH (tập đoàn sở hữu thương hiệu Calvin Klein và Tommy Hilfiger) cho rằng sản phẩm may mặc không có giá trị về lâu dài do xu hướng thay đổi liên tục. Do đó, tình trạng tồn kho có thể dẫn đến sự sụp đổ của nhiều nhãn hàng.

Ngay cả khi một số thị trường nước ngoài đã mở cửa trở lại nền kinh tế, các công ty thời trang cũng không thể vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia khác, do khó khăn trong công tác xuất khẩu hàng, đưa hàng qua biên giới.