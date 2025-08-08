Đây là một trong những nỗ lực lớn của địa phương nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho người dân và bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp trong vùng.

Tây Ninh đề xuất hỗ trợ gần 4.000 tỷ đồng phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương đã xây dựng danh mục 11 dự án kè chống sạt lở tại các tuyến sông, kênh chảy qua địa bàn, trong đó phần lớn thuộc khu vực vốn là địa phận tỉnh Long An trước đây.

Tổng kinh phí dự kiến cho các công trình này vào khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ phần lớn nguồn vốn.

Trong số các dự án được đề xuất, có nhiều công trình quy mô lớn như kè sông Bảo Định đoạn từ đường Võ Văn Môn (phường Tân An) đến ranh tỉnh Đồng Tháp, với chiều dài hơn 5,3km và tổng mức đầu tư dự kiến 968 tỷ đồng. Tây Ninh đề nghị Trung ương hỗ trợ 653 tỷ đồng cho dự án này.



Sạt lở ở kè bờ Tây kênh nước mặn xã Tân Lân (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: T.L

Một dự án lớn khác là kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây từ cầu mới Tân An đến cống Rạch Chanh, chiều dài hơn 5,6km, kinh phí đầu tư 821 tỷ đồng, kiến nghị hỗ trợ 619 tỷ đồng.

Một số dự án khác cũng đáng chú ý gồm kè bờ Tây kênh nước mặn xã Tân Lân (dài 1.800m, đề nghị hỗ trợ 250 tỷ đồng); kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây đoạn từ Trung tâm bảo vệ sức khỏe đến kênh Vành đai (dài 1.003m, đề xuất 200 tỷ đồng); dự án xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc tại xã Cần Giuộc (dài 620m, đề nghị hỗ trợ 152 tỷ đồng).

Ngoài ra, Tây Ninh cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng để triển khai dự án kè dọc kênh Dương Văn Dương đến cầu Cái Tôm với chiều dài hơn 10,3km.

Các dự án khác như kè bảo vệ khu dân cư bờ Bắc sông Vàm Cỏ Tây (Mộc Hóa), kè chống sạt lở bờ kênh Thủ Thừa, kè chống sạt lở bờ sông Tầm Vu và kè đoạn qua chùa Nổi cũng được đưa vào danh sách với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi công trình.

Song song với các dự án chống sạt lở, tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho hai công trình trọng điểm nhằm phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Cụ thể, tỉnh đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát mặn trên sông Vàm Cỏ, giúp chủ động ngăn mặn xâm nhập vào 2 nhánh sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.



Một dự án kè chống sạt lở ở sông ở Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bạch

Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn xây dựng hồ chứa nước ngọt Thạnh An nhằm cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong mùa khô.

Việc triển khai đồng bộ các dự án phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn không chỉ có ý nghĩa cấp bách trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài, góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng, đất đai sản xuất, tài sản và tính mạng của người dân vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ.

Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Tây Ninh, hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh thời tiết cực đoan và môi trường nước thay đổi ngày càng khó lường.