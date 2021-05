Thái Bình: Khởi tố nguyên giám đốc một trung tâm quỹ đất

Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa bị khởi tố để điều tra về những hành vi sai phạm.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Gia Viễn (62 tuổi, trú tại thôn Mậu Lâm, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà, để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà.

Thuộc cấp của ông Viễn là Nguyễn Quang Vinh (35 tuổi, trú tại khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), là viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà, cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khởi nơi cư trú đối với cả 2 bị can này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (Thái Bình) - nơi có 2 cán bộ vừa bị khởi tố

Theo hồ sơ vụ án, vào những năm 2018 - 2019, khi còn là Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà, ông Vũ Gia Viễn đã ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình để thực hiện tổ chức 9 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn gồm: Thái Phương, Minh Hòa, Hòa Bình, Bắc Sơn, thị trấn Hưng Nhân, thị trấn Hưng Hà.



Trong khi đó, Nguyễn Quang Vinh là cán bộ được giao phụ trách công tác hồ sơ đấu giá của đơn vị.

Theo quy định, trong quá trình thực hiện việc đấu giá, tiền thu được từ việc bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá được sử dụng để thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá, còn lại bao nhiêu thì nộp vào ngân sách.

Tuy nhiên, tại 9 cuộc đấu giá ở trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà đã thu phí, bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tổng số tiền là 269.500.000 đồng, trong đó đã thanh toán thù lao tổ chức đấu giá 175.820.000 đồng.

Số tiền 70.180.000 đồng còn thừa từ 9 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất này, ông Viễn đã chỉ đạo nhân viên tự quản lý, không nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định và sử dụng tiền vào mục đích khác.

Theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Gia Viễn, Nguyễn Quang Vinh đã trực tiếp quản lý, sử dụng số tiền 42.000.000 đồng thu từ tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tại thị trấn Hưng Hà và xã Thái Phương.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của ông Vũ Gia Viễn và ông Nguyễn Quang Vinh đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.