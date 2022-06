Tháng 5, Việt Nam nhập siêu hơn 490 triệu USD thức ăn chăn nuôi

Việt Nam chi 605,1 triệu USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi trong tháng 5.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 5 tăng 53,7% so với tháng 4 và cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 605,1 triệu USD.

Trong đó, kim ngạch nhập từ Argentina là 168,4 triệu USD, tăng 44% so với tháng 4 nhưng giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Brazil đứng thứ hai với 140 triệu USD, tăng 63,7% so với tháng trước đó và 266,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ là 95,8 triệu USD, tăng 167,8% so với tháng trước đó và tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường trong tháng 5 là 114,8 triệu USD, tăng 12,4% so với tháng 4. Như vậy, Việt Nam nhập siêu 490,3 triệu USD mặt hàng này trong tháng trước.

Việt Nam chi hơn 605 triệu USD mua thức ăn chăn nuôi trong tháng 5.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, nhập khẩu nhóm hàng này trên 2 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Argentina, thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất cho Việt Nam, chiếm 26,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, ở mức trên 549,7 triệu USD. Brazil đứng thứ hai với 437,4 triệu USD, chiếm 21,4% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam.

Trong 5 tháng, Việt Nam chi 278 triệu USD để mua thức ăn chăn nuôi từ Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ 2021. Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Liên minh châu Âu trong 5 tháng giảm 2,5% so với cùng kỳ 2021 và ở mức 175,1 triệu USD. Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 12,3% và ở mức 157,2 triệu USD.

Ở chiều xuất khẩu, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam thu về 488,7 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Việt Nam nhập siêu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu 1,55 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2021.