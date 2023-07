Thanh khoản phân khúc condotel bất ngờ tăng vọt trong quý II/2023

Trong quý I/2023, thanh khoản của phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) sụt giảm nghiêm trọng khi ghi nhận ở mức thấp nhất trong 10 năm. Tuy nhiên, trong quý II/2023, thanh khoản của condotel tăng vọt gấp 20 lần so với quý I/2023.

Trong báo cáo nửa đầu năm 2023 của Bộ Xây dựng, phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đang có sự phục hồi ấn tượng. Trong đó, có 8 dự án được hoàn thành, tạo nguồn cung cho thị trường 3.385 sản phẩm nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú, tăng trên 133% so với quý IV/2022. Bao gồm, có thêm 2.458 căn hộ nghỉ dưỡng (condotel), 680 căn biệt thự du lịch và 247 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Cùng với đó, cả nước đang có 56 dự án nghỉ dưỡng đang triển khai.

Còn theo DKRA, phân khúc condotel đã có giao dịch trở lại sau khi xuống thấp kỷ lục trong quý I/2023. Cụ thể, trong quý II/2023 khoảng 378 căn condotel được mở bán từ 3 dự án, tăng mạnh 90% so với quý trước đó nhưng vẫn giảm khoảng 31% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, thanh khoản đã tăng hơn 20 lần so với quý I/2023 (32% so với 3%) nhưng vẫn thấp hơn 78% so với cùng kỳ năm 2022, khi đạt 122 căn. Trong đó, phần lớn lượng giao dịch trong quý tập trung vào những dự án có pháp lý hoàn thiện, được ngân hàng bảo lãnh và vận hành bởi đơn vị quốc tế 4-5 sao. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với quý I/2023 nhưng ghi nhận tăng 2% - 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Thanh khoản condotel quý II/2023 tăng vọt sau khi "xuống đáy" (Ảnh: TN)

Cùng với việc tăng giá, các chủ đầu tư cũng tung ra nhiều chính sách bán hàng, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc,… nhằm kích cầu thị trường. Các chuyên gia của DKRA cho rằng, xu hướng dịch chuyển từ hình thức chia sẻ lợi nhuận sang chia sẻ doanh thu tiếp tục được nhiều chủ đầu tư áp dụng rộng rãi. Hình thức chia sẻ doanh thu giúp khách hàng có thể quản lý hiệu quả, cũng như an tâm về sự minh bạch của dòng tiền.

Trong quý III/2023, nguồn cung dự kiến tăng so với quý II/2023, khoảng 400-500 căn sẽ được đưa ra thị trường. Trong đó, các sản phẩm tập trung phần lớn tại các tỉnh Quảng Ninh, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các chuyên gia nhận định sự phục hồi thanh khoản của phân khúc condotel là do Nghị định số 10/2023 được Chính phủ ban hành vào đầu tháng 4/2023 vừa qua trực tiếp "cởi trói" việc cấp sổ đỏ cho sản phẩm condotel, officetel. Ngoài ra, động thái tái khởi động của các dự án condotel ở thời điểm này cho thấy, loại hình này đang dần bắt nhịp với thị trường sau thời gian ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Hiện nhiều nhà đầu tư bắt đầu ngưng cắt lỗ, đón sóng tăng giá, phân khúc condotel dần phục hồi về thanh khoản, được kỳ vọng phát triển trong tương lai.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển DKRA Vietnam chia sẻ, việc đề xuất cấp sổ đỏ cho condotel, officetel được xem là một bước tiến mới mang ý nghĩa quan trọng đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trên phạm vi cả nước.

"Động thái này góp phần khắc phục những vấn đề còn tồn đọng lâu nay của thị trường như về giải quyết mâu thuẫn giữa khách hàng và chủ đầu tư trong vấn đề pháp lý bởi trước đây chủ yếu là hợp đồng thuê có thời hạn giữa chủ đầu tư và người mua. Ngoài ra, tạo dựng niềm tin nơi người mua khi được công nhận quyền sử dụng bất động sản một cách hợp pháp và mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn hơn trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay thay vì bị lệ thuộc vào đơn vị liên kết với chủ đầu tư như trước đây", ông Thắng chia sẻ.

Theo DKRA, giống như condotel, phân khúc shophouse nghỉ dưỡng có sức cầu tăng so với quý trước. Cụ thể, trong quý II/2023 có 33 căn được tiêu thụ mới, nhiều hơn gần gấp 3 lần so với quý I/2023. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn thấp hơn 97% so với cùng kỳ năm 2022, khi tỷ lệ hấp thụ trong quý II/2023 dừng lại ở mức 44%.

Trong bối cảnh trầm lắng của thị trường bất động sản, chỉ có 4 dự án mở bán, tương ứng với 75 căn. Con số này bằng 3% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn cao hơn 3,5 lần so với quý II/2023. Hiện giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hơn 80% dự án sơ cấp đã đóng giỏ hàng để điều chỉnh lại giá bán và chính sách bán hàng phù hợp.