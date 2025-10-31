Thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu phổ cập chữ ký số cho 100% dân số trưởng thành

Ngày 31/10, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã ký kết hợp tác với Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, nhằm tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy và phát triển giao dịch điện tử phục vụ chuyển đổi số.

“Đây là một trong các hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại thành phố Đà Nẵng. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại thành phố Đà Nẵng cũng như cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các nội dung ký kết đạt các chỉ tiêu và kết quả cao nhất để phục vụ cho người dân nhanh và hiệu quả nhất.

Bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp thực hiện nhiều nội dung trọng tâm như triển khai các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng chữ ký số, dịch vụ tin cậy; tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, giáo dục pháp luật, hỗ trợ thúc đẩy sử dụng dịch vụ tin cậy, nâng cao tỷ lệ phổ cập chữ ký số cho người dân trưởng thành trên địa bàn TP Đà Nẵng”, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết thêm, mục tiêu chính của việc hợp tác này nhằm nâng cao năng lực của hai bên trong triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển giao dịch điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phục vụ đẩy mạnh chuyển đổi số toản diện, xây dựng thành phố thông minh hiệu quả. Định kỳ sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trong việc sử dụng chữ ký số, dịch vụ tin cậy cho chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, còn phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng chữ ký số, dịch vụ tin cậy; hướng đến mục tiêu phổ cập chữ ký số cho 100% dân số trưởng thành tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, các bên còn triển khai các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng chữ ký số, dịch vụ tin cậy. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về giao dịch điện tử; xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của chữ ký số trong kỷ nguyên số.

Phát triển, cung cấp các dịch vụ, tiện ích ký số, tin cậy trong chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; thúc đẩy phát triển ứng dụng chấp nhận, sử dụng rộng rãi chữ ký số tại địa phương…

Bà Tô Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cho biết, trung tâm cam kết đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong mọi hoạt động thúc đẩy, phát triển giao dịch điện tử, cung cấp dịch vụ tin cậy và hạ tầng chữ ký số, chia sẻ nguồn lực chuyên môn công nghệ và dữ liệu để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của chính quyền, doanh nghiệp, người dân, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế số bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh số của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.