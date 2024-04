Ngày 10/04/2024, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023 của toàn trị trường đạt khoảng 71.064 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với năm 2022. Mặc dù bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, tuy nhiên, năm 2023, tổng doanh thu của PJICO đạt 4.847 tỷ đồng, hoàn thành hơn 100% kế hoạch; doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.023 tỷ đồng (lần đầu tiên cán mốc 4.000 tỷ đồng) - hoàn thành hơn 100% kế hoạch; tỷ lệ tăng trưởng năm 2023 so với năm trước là 6,7% - cao gấp 2,2 lần so với mức tăng trưởng của thị trường.



So với các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc Top 10, những nghiệp vụ PJICO có mức tăng trưởng doanh thu năm 2023 nổi bật là bảo hiểm xe cơ giới, hàng hải, sức khỏe...

Cụ thể, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng 3,9% - cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường, nâng thị phần PJICO lên 8,6%; nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải hoàn thành 122% kế hoạch năm, chiếm 11,4% thị phần toàn thị trường (mức tăng trưởng chung của thị trường là âm 2,9%);

Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe tăng trưởng 25,3% (mức tăng trưởng chung của thị trường là 0,3%); nghiệp vụ bảo hiểm dự án kỹ thuật tăng trưởng mạnh 61,9% - cao gần gấp đôi mức tăng trưởng của thị trường, đưa thị phần PJICO từ 5,9% vào cuối năm 2022 lên mức 6,9%.

Toàn cảnh Đại hội.

"Với mức lợi nhuận trước thuế đạt 283,68 tỷ đồng, năm 2023 PJICO không chỉ hoàn thành 111% kế hoạch và tăng trưởng 12,3% so với 2022, mà còn là một trong những Tổng Công ty chuyên doanh có mức lợi nhuận cao nhất trong hệ sinh thái Petrolimex và tiếp tục là một trong những đơn vị Top đầu trên thị trường về hoạt động kinh doanh có hiệu quả", đại diện Lãnh đạo PJICO cho biết.

Ngoài tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, hãng bảo hiểm này cũng tiếp tục là một trong những công ty bảo hiểm có kết dư Quỹ dự phòng dao động lớn đứng đầu thị trường - đối với ngành bảo hiểm. Đây là một chỉ số vô cùng quan trọng đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp trong việc đảm bảo năng lực tài chính và cam kết chi trả bồi thường kịp thời, đúng, đủ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Với những chỉ số tài chính vượt trội, năm 2023, PJICO tiếp tục được A.M.Best - tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới xếp hạng năng lực tài chính ở mức "B++" (tốt), triển vọng ổn định, xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành mức "bbb" (tốt), và được A.M Best bổ sung thêm xếp hạng tín nhiệm trong phạm vi quốc gia (National Scale Rating - NSR) là "aaa.VN" - mức cao nhất tại Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT PJICO.

Giai đoạn phát triển mới

Giai đoạn 5 năm (2019 - 2023), tổng doanh thu của PJICO tăng 1.179 tỷ đồng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 5,7%; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 957 tỷ đồng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 5,6%; tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế mức 7,2%; tổng tài sản tăng 1,605 tỷ đồng với tỷ lệ tăng trưởng mức 5%; tỷ lệ quỹ dự phòng dao động lớn tăng trưởng 5% - tương đương tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu; tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ bằng tiền bình quân 11,4%. Các chỉ số này cho thấy hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO ngày một tốt lên, gia tăng quỹ dự phòng, đảm bảo về lợi nhuận cho cổ đông…

Năm 2024, PJICO bước vào giai đoạn phát triển mới hứa hẹn chất hơn, bền vững hơn. Hãng bảo hiểm cũng quyết định "thay áo mới" với việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới phù hợp với định hướng kinh doanh trong thời gian 5 - 10 năm tới.

Không chỉ là năm bản lề cho một giai đoạn tăng trưởng mới, năm 2024 cũng là năm PJICO hướng tới 30 năm kỷ niệm thành lập Tổng Công ty (1995 - 2025), trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và xét bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị PJICO thống nhất đề ra các mục tiêu trong giai đoạn 2024 - 2029 về doanh thu bảo hiểm gốc, lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng dương với mức trung bình 5%; đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm bình quân tối thiểu 8%/vốn điều lệ bằng tiền; tiếp tục duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế…

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PJICO phát biểu tại đại hội.

Để đạt được kế hoạch này, đại diện Lãnh đạo PJICO cho biết, sẽ tập trung vào phát triển nhóm nghiệp vụ và kênh khai thác, trong đó chú trọng củng cố quan hệ với khách hàng lớn, triển khai bảo hiểm cho doanh nghiệp FDI và SMEs...; đồng bộ các giải pháp công nghệ, truyền thông đẩy mạnh phát triển doanh thu kênh bảo hiểm trực tuyến; chủ động rà soát phân tích nguyên nhân sụt giảm tỷ trọng từng nghiệp vụ, từng nhóm khách hàng, từ đó đề ra giải pháp tái cơ cấu các sản phẩm chủ lực, tiềm năng để nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty.

"Mục tiêu trọng tâm của PJICO vẫn là phát triển kinh doanh An toàn - Bền vững - Hiệu quả, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng" - đại diện Lãnh đạo PJICO nhấn mạnh.