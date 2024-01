The Empyrean Cam Ranh Beach Resort được vinh danh khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới

Ngày 16/1, thông tin từ đại diện khu nghỉ dưỡng giải trí The Empyrean Cam Ranh Beach Resort cho biết, đơn vị đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới 2023".

Cụ thể, tại lễ trao giải World Travel Awards 2023 (WTA) - giải thưởng du lịch hàng đầu thế giới, được ví như giải "Oscar" của ngành du lịch vừa được tổ chức tại Dubai, UAE, nhiều điểm đến tại trong ngành du lịch Việt Nam đã giành được những giải thưởng quan trọng.

Trong đó, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort - Điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu tại Khánh Hòa, Việt Nam đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới 2023".

Được biết, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort tọa lạc tại bãi biển Bãi Dài, Cam Ranh – một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới do Tạp chí National Geographic (US) bình chọn.

Đại diện The Empyrean Cam Ranh Beach Resort tại lễ trao giải World Travel Awards 2023. Ảnh: Văn Quyện

Không chỉ nổi tiếng với những tòa khách sạn có kiến trúc uốn cong mềm mại hình tổ yến độc đáo và chất lượng dịch vụ đẳng cấp 5 sao, mà The Empyrean Cam Ranh Beach Resort còn được biết đến là điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí đa trải nghiệm khác biệt tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Nằm trong khuôn viên của Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí The Arena Cam Ranh có quy mô lên đến 29,3 ha, sở hữu hơn 500m mặt biển Bãi Dài, cùng hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí hấp dẫn như Arena Town - Phố đi bộ đầu tiên tại Cam Ranh, đài nhạc nước lung linh dài hơn 170m, sông lười, hệ thống hồ bơi vô cực view biển rộng lớn, khu thể thao bãi biển, quảng trường biển, quảng trường trung tâm, phòng hội nghị, Gym&Spa…

Đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản thứ 2 bức tượng tình nhân "Ali và Nino" – một trong những tác phẩm điêu khắc lãng mạn nhất thế giới, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort hứa hẹn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Khánh Hòa.

Hình ảnh The Empyrean Cam Ranh Beach Resort nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Quyện

Cũng tại lễ trao giải World Travel Awards 2023 tại Dubai, Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2023". Nhiều doanh nghiệp du lịch, điểm đến tại Việt Nam cũng được vinh danh trong lễ trao giải chung cuộc World Travel Awards 2023. Đáng chú ý là công ty Vietravel nhận giải "Nhà điều hành tour hàng đầu thế giới 2023", lần thứ 7 liên tiếp kể từ năm 2017. Khu du lịch Sun World Fansipan Legend ở Lào Cai nhận "cú đúp" giải thưởng là "Khu du lịch văn hóa hàng đầu thế giới 2023" và "Khu du lịch có phong cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023".