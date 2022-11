Trong 10 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động cho biết lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 3.839 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận cả năm có thể chỉ đạt 90%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWI CORP, HoSE: MWG) vừa công bố báo cáo về tổng quan kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022, với mức doanh thu thuần đạt 113.712 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.839 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành tới 81% kế hoạch doanh thu (140.000 tỷ đồng). Trong đó, hoạt động của chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh tăng 21% so với 10 tháng đầu năm 2021, đạt 90.000 tỷ đồng (chiếm 79% doanh số). Còn đối với hoạt động của Bách hóa xanh, doanh thu lũy kế 10 tháng đạt 22.300 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ (chiếm 19,6%). Phần còn lại đến từ các mảng kinh doanh khác.

Xét về sự tăng trưởng, tổng doanh thu luỹ kế của Thế giới Di động và Điện Máy Xanh tăng 21% so với 10 tháng 2021 nhưng riêng tháng 10 thì giảm 18% so với cùng kỳ. Doanh số 10 tháng của chuỗi Thế giới di động khá khả quan (chỉ sau mùa Tết), chủ yếu nhờ sản phẩm Iphone. Tuy nhiên do đứt gãy cung ứng tại Trung Quốc, lượng hàng Iphone về chưa đủ để đáp ứng nhu cầu có thể khiến doanh thu của cả quý IV thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Doanh số của Bách Hoá Xanh, luỹ kế 10 tháng giảm 9% nhưng riêng trong tháng 10 thì doanh số tăng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt 1,37 tỷ/ cửa hàng. Mặc dù doanh thu đang đi ngang, lượng khách hàng tới mua sắm tại đây vẫn tăng trưởng trung bình 2% so với tháng liền trước. Sau tái cấu trúc, Bách Hoá Xanh ghi nhận lợi nhuận ở cấp độ cửa hàng dương và cao nhất kể từ đầu năm trong tháng 10.

Doanh thu online luỹ kế tăng trưởng 44% so với cùng kỳ, chiếm 14% tổng doanh thu của MWG. Trong đó, tỷ trọng đóng góp đối với chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh là 17%, đối với chuỗi Bách Hoá Xanh là 3%.

“Thế giới có nhiều vấn đề cần giải quyết: Chiến tranh, lạm phát, giá xăng dầu…. và đã tác động đến Việt Nam. Việt Nam như tôi nhận định trước đây thường có độ trễ là 3-6 tháng so với thế giới, mình luôn luôn đi chậm hơn so với thế giới. Người ta đã thấy ảnh hưởng lạm phát trước đó và nay thì Việt Nam mình đã thấy rồi" Chủ tích Nguyễn Đức Tài cho biết:

Tại buổi trao đổi với nhà đầu tư về tình hình kinh doanh quý III và tháng 10, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT của MWG đánh giá Việt Nam luôn có độ trễ so với thế giới tầm khoảng 6 tháng dưới tác động của các yếu tố giá xăng dầu, lạm phát.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài dự báo: "Tình hình hiện tại có thể kéo dài ít nhất tới quý 1/2023. Nếu tình hình thế giới tiếp tục bất ổn thì có thể kéo dài tới tận quý 2 hoặc quý 3/2023 song tới quý 4/2023 có thể dễ thở hơn".

Chủ tịch MWG cho biết năm nay MWG có khả năng đạt kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận chỉ thực hiện được 90% so với năm 2021.

Tính đến cuối tháng 10, Công ty có 1.163 cửa hàng chuỗi Thế giới Di động (bao gồm 93 Topzone), 2.269 cửa hàng chuỗi Điện máy xanh (bao gồm 1.034 Điện Máy Xanh Supermini) và 1.729 cửa hàng Bách Hoá Xanh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG sau 3 phiên hồi phục các ngày 16, 17, 18/11/2022 thì bất ngờ giảm sàn ngay đầu phiên sáng 24/11 về mức 37.700 đồng. Hơn 2 tháng trở lại đây, cổ phiếu này đã liên tục điều chỉnh từ mức 73.900 đồng (phiên 15/9) và mất tới 49% giá trị - tương ứng 36.200 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu MWG có dấu hiệu "hồi sức" nhẹ, tăng 0,27% so với phiên giao dich liền kề lên 37.800 đồng/ cổ phiếu.