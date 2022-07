Thế giới Di động (MWG): Không còn "hưởng lợi từ Covid", lợi nhuận quý II giảm 6,6%

Thế giới Di động đã hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm. Thế giới Di động cho biết, việc đóng tới 251 cửa hàng Bách Hóa Xanh trong tháng 6/2022 đã giúp doanh thu Bách Hoá Xanh tăng 12% sau một quý.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWI CORP, HoSE: MWG) vừa công bố báo cáo về Tổng quan Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, với mức doanh thu thuần 70.804 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.576 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận đã đi 1 nửa chặng đường trong kế hoạch về doanh thu thuần, đạt 70.804 tỷ đồng (hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu 2022 là 140.000 tỷ), tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thế giới di động (bao gồm Topzone) đạt gần 19.000 tỷ đồng và Điện Máy Xanh đạt 38.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80,5% trong tổng doanh thu. Bách Hóa Xanh mang về 12.800 tỷ đồng, tương đương 18,1% và phần còn lại đến từ các mảng kinh doanh khác.

Tính tới nay, MWG có 1.067 cửa hàng Thế Giới Di Động, trong đó, 50 cửa hàng Topzone đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng doanh số trong 6 tháng 2022. Chuỗi Điện Máy Xanh có 2.131 cửa hàng, trong đó, 926 cửa hàng supermini với doanh thu lũy kế gấp 1,8 lần so với cùng kỳ.

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của MWG

Xét về độ tăng trưởng:

Một, tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX trong 6 đầu năm 2022 tăng 17% so với cùng kỳ. Doanh số quý 2 tăng 12% so với quý 2 năm trước và chỉ giảm 11% từ mức đỉnh ghi nhận vào quý 4/2021, trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành đã sụt giảm 30%-40%.

Hai, lũy kế 6 tháng, doanh số BHX chỉ giảm 4% so với cùng kỳ mặc dù quý 2/2021 được hưởng lợi do dịch Covid. Bao gồm: Doanh số quý 2/2022 giảm 8% so với quý 2 năm trước nhưng đã tăng 12% so với quý 1/2022.

Ba, doanh thu online lũy kế tăng trưởng 94% so với cùng kỳ. Trong đó, TGDĐ/ĐMX tăng 100% và BHX tăng 13%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động - MWG

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 2.576 tỷ đồng, nhích lên 1%. So với kế hoạch cả năm, MWG đã thực hiện 41% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Tính riêng quý II, doanh thu đạt 34.337 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.131 tỷ đồng; lần lượt tăng 8% và giảm 6,6% so với quý II/2021.

Thế giới Di động dự kiến chỉ vận hành 1.700 - 1.800 cửa hàng Bách Hoá Xanh cuối quý III

MWG cho biết quá trình tái cơ cấu toàn diện bắt đầu từ tháng 4/2022 đang cho thấy tín hiệu khi tổng doanh thu của Bách Hoá Xanh không giảm sau khi chuỗi đã đóng 251 cửa hàng trong tháng 5 và 6. Công ty dự kiến đạt mục tiêu doanh thu bình quân 1,3 tỷ đồng/cửa hàng sớm hơn kỳ vọng, ngay trong quý III năm nay.

Hiện MWG có 1.889 cửa hàng Bách Hoá Xanh. Gần 1.500 cửa hàng đã thay đổi cách bố trí, sắp xếp (layout) mới để khách hàng mua sắm thoải mái, thuận tiện hơn. Chỉ riêng tháng 6, doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ/cửa hàng.

Trong quý IV, Bách Hoá Xanh sẽ tập trung vào việc hoàn thiện nền tảng back-end, tối ưu vận hành để cải thiện biên lợi nhuận.

Nói thêm về chuỗi nhà thuốc An Khang, báo cáo cho biết doanh thu nửa đầu năm ghi nhận gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái song không tiết lộ chi tiết con số.