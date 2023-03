Thế giới di động (MWG): Không công bố lợi nhuận 2 tháng đầu năm, doanh thu giảm 25%

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm trong bối cảnh sức mua hàng đang suy giảm đáng kể. Đặc biệt, doanh thu chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh giảm 32% trong 2 tháng đầu năm 2023.

Thế giới di động không công bố lợi nhuận 2 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 19.000 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ và chỉ mới đạt 14% kế hoạch doanh thu.Trong đó, 51% doanh thu đến từ chuỗi Điện máy xanh, 25,5% từ chuỗi Thế giới Di động và Topzone, 21,7% đến từ chuỗi Bách hóa xanh.

Đặc biệt, MWG không công bố con số lợi nhuận như các báo cáo định kỳ hàng tháng trước đó.

Doanh thu và cơ cấu doanh thu 2 tháng đầu năm

MWG cho biết, tổng doanh thu 2 tháng đầu năm của 2 chuỗi Thế giới di động/ Điện máy xanh đã giảm 32% từ nền cơ sở rất cao cùng kỳ năm ngoái (giai đoạn nhu cầu dồn nén đối với sản phẩm công nghệ, điện máy sau Covid).

Sức mua đối với các sản phẩm ICT và điện máy đều giảm mạnh so với cùng kỳ và diễn ra ở hầu hết các nhãn hàng. Trong đó, các sản phẩm sụt giảm nhiều nhất là máy tính bảng, máy tính xách tay và Tivi. Đây là các mảng có tỷ trọng cao trong doanh số kinh doanh online dẫn đến doanh thu online của MWG sụt giảm 42% so với cùng kỳ.

Thêm nữa, nhóm khách hàng trung cao cấp vẫn có khả năng chi trả nhưng đang có tâm lý thận trọng, trì hoãn trong quyết định chi tiêu đối với sản phẩm lâu bền và giá trị cao do suy giảm niềm tin tiêu dùng. Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu thực ở phân khúc thu nhập thấp đang gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận vay tiêu dùng qua hình thức mua trả góp.

Riêng với chuỗi Bách hoá Xanh, luỹ kế 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bình quân đạt hơn 1,2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 30% so với mùa Tết năm 2022. Công ty cho biết thêm, do Bách hoá Xanh không hoạt động đủ 30 ngày/tháng trong tháng 1 và tháng 2 nên doanh thu trung bình quy đổi sẽ là 1,3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

Hoàn tất thu hồi 100% vốn và lãi với trái phiếu đến hạn

Ngoài ra, công ty cho biết đã chủ động kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho từ quý IV/2022 để giảm chi phí tài chính và rủi ro giảm giá hàng hoá. Đến cuối tháng 2/2023, giá trị hàng hoá tồn kho tại MWG đã giảm hơn 30% so với thời điểm cuối quý IV/2022, còn khoảng 17.987 tỷ đồng.

MWG cũng hoàn tất thu 100% vốn và lãi đối với trái phiếu đầu tư khi đến hạn. Hiện MWG không phát hành trái phiếu và không còn bất kỳ khoản đầu tư nào trên bảng cân đối kế toán.

Tính tới cuối tháng 2/2023, hệ thống đang có 1.189 cửa hàng Thế giới Di động (bao gồm 100 Topzone); 2.287 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm 1.035 cửa hàng ĐMS); 1.729 cửa hàng Bách hoá Xanh; 504 cửa hàng An Khang; và 64 cửa hàng AVAKids.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/3, giá cổ phiếu MWG tăng 0,4% lên mức 38.100 đồng/ cổ phiếu