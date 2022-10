Thế giới di động (MWG): Lãi gần 3.500 tỷ trong 9 tháng và đã sẵn tiền trả hết nợ đến hạn

Trong quý 3, MWG cho biết đã hoàn tất hạch toán những chi phí phát sinh một lần liên quan đến quá trình tái cấu trúc của Bách Hoá Xanh và lợi nhuận ròng trong quý IV dự kiến sẽ cải thiện đáng kể so với quý III

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWI CORP, HoSE: MWG) vừa công bố báo cáo về Tổng quan Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, với mức doanh thu thuần đạt 102.816 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.483 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận mức doanh thu thuần đã hoàn thành được 73% kế hoạch doanh thu cả năm (140.000 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu của Thế giới di động (bao gồm Topzone) đóng góp 27.000 tỷ, Điện máy xanh đóng góp 54.000 tỷ đồng, cả 2 chiếm tới 79% tổng doanh thu. Bách Hoá Xanh ghi nhận đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tương đương chiếm 19,4% và giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần còn lại đến từ các mảng kinh doanh khác.

Về sự tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu luỹ kế của Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 27% so với 9 tháng đầu năm 2021 (Riêng quý III, doanh thu các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy tăng trưởng 62% từ nền so sánh thấp cùng kỳ năm trước). Doanh số của Bách Hoá Xanh giảm 12% so với 9 tháng đầu năm trước. Doanh thu online luỹ kế tăng trưởng 52% so với cùng kỳ, chiếm 14% tổng doanh thu của MWG. Trong đó, tỷ trọng đóng góp doanh thu của kênh online đối với Thế giới di động/ Điện máy xanh là 17% và Bách Hoá Xanh là 3%

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (MWG)

Tiêu điểm trong câu chuyện kinh doanh của MWG năm nay là Bách Hóa Xanh, doanh thu quý III/2022 giảm 23% từ mức đỉnh cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao thứ 3 trong lịch sử hoạt động. Với số điểm bán ít hơn (tương đương với quý I/2021), tổng số hoá đơn trong quý này tiệm cận mức cao nhất vào quý II/2021 và tổng sản lượng hàng hoá bán ra đạt hơn 90% so với mức đỉnh vào quý III/2021. Doanh thu bình quân của Bách Hoá Xanh là 1,36 tỷ đồng/ cửa hàng trong vòng 9 tháng. Bách Hoá Xanh định hướng chỉ bán rau trong ngày, nên khi thời tiết mưa nhiều dẫn đến tỷ lệ bán giảm giá cuối ngày tăng lên, ảnh hưởng đến doanh thu của chuỗi. Dự kiến, doanh thu sẽ đạt 1,5 - 1,6 tỷ đồng/ cửa hàng vào thời gian cao điểm tháng 12.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm từ 2014 đến nay của MWG

Khấu trừ chi phí, MWG đạt 3.483 tỷ Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng - tăng 4% so với cùng kỳ. Quý 3 năm nay là quý thứ 3 liên tiếp MWG giảm tốc mạnh, thực tế đây cũng là quý thấp điểm của MWG trong một năm. Với con số này, MWG mới thực hiện được 55% kế hoạch cả năm (là 6.350 tỷ đồng) sau 9 tháng.

MWG đã sẵn tiền để chuẩn bị trả hết nợ trong quý IV/2022

Lên kế hoạch cho quý cuối năm, MWG cho biết sẽ tạm dừng mở mới cửa hàng ở tất cả các chuỗi (ngoại trừ một số ít cửa hàng thử nghiệm hoặc các cửa hàng mang lại lợi nhuận ngay), kiểm soát chặt hàng tồn, hạch toán những chi phí phát sinh một lần liên quan đến tái cấu trúc BHX....

MWG cho biết trong quý III, công ty đã hoàn tất hạch toán những chi phí phát sinh một lần liên quan đến quá trình tái cấu trúc của Bách Hoá Xanh. Do đó, lợi nhuận trong quý IV dự kiến sẽ cải thiện so với quý III.

Các khoản vay của Thế giới di động trong năm 2022

Đáng chú ý, MWG cũng đang tái cơ cấu nợ, cụ thể là chuyển một phần nguồn tài trợ vốn lưu động từ nợ ngắn hạn sang dài hạn. Các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong quý 4 theo Công ty đã được chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền để trả nợ( Bao gồm: Vay ngân hàng dài hạn đến hạn phải trả - 2.797 tỷ; Vay trái phiếu thường trong nước đến hạn phải trả - 1.134 tỷ). Còn khoản vay dài hạn mới (đáo hạn vào 2025) đã hoàn tất giải ngân vào cuối quý 3/2022.

Tính đến ngày 30/9/2022, Tổng tài sản của MWG đạt gần 61.282 tỷ đồng (giảm 2,7% so với hồi đầu năm). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 11,5% (hơn 7.065 tỷ); Đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 14,4% (8.846 tỷ); Hàng tồn kho chiếm gần 47% (gần 28.688 tỷ); Tài sản cố định chiếm 15% (9.429 tỷ), còn lại chiếm từ các khoản mục khác.

Bên cạnh đó, nợ phải trả giảm gần 11% so với hồi đầu năm, còn 37.968 tỷ đồng.

Hiện tại, chuỗi Thế giới di động đạt 1.116 cửa hàng (bao gồm 71 cửa hàng TopZone), Điện máy xanh đạt 2.246 cửa hàng, An Khang có 259 nhà thuốc, Bách Hoá Xanh có 1.727 cửa hàng cùng với 71 cửa hàng cho chuỗi mới (AVA Kids và AVA Sport).



Tại phiên giao dịch sáng ngày 31/10, giá cổ phiếu MWG giảm 4,14% (tương đương giảm 2.200 đồng) so với phiên giao dịch trước. Hiện đang ở mức 51.000 đồng/ cổ phiếu