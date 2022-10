Thêm loạt sai phạm của Công ty Toàn Cầu ngoài vụ “xù” hơn 7,5 tỷ đồng ở Huế

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, từ năm 2019 đến nay, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu đã liên tiếp “xù” tiền tỷ của khách hàng tham gia đấu giá ở nhiều địa phương trong nước.

Như tin đã đưa, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã gửi văn bản đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xử lý việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) và Giám đốc công ty này là ông Hoàng Minh Toàn vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu giá tài sản.

Văn phòng đại diện của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại tầng 5, tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế. Ảnh: A.S.

Cụ thể, ngày 12/8/2022, Công ty Toàn Cầu tổ chức đấu giá tài sản gỗ rừng trồng sản xuất theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2022/HĐĐG1461 ngày 20/7/2022 được ký giữa doanh nghiệp này với Phòng NNPTNT huyện Phong Điền. Tuy nhiên, sau khi tổ chức đấu giá, đến nay, Công ty Toàn Cầu không chuyển trả tiền đặt trước của 5 khách hàng với tổng kinh phí 7.560.000.000 đồng. Số tiền này bao gồm 1.512.000.000 đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá 2 gói tài sản gỗ rừng trồng và 6.048.000.000 đồng tiền của 4 khách hàng khác không trúng đấu giá. Cơ quan chức năng huyện Phong Điền đã nhiều lần yêu cầu ông Hoàng Minh Toàn và Công ty Toàn Cầu trả lại tiền nhưng không mang lại kết quả.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 3/10, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Sở Tư pháp TP.HCM về sai phạm của Công ty Toàn Cầu. Theo Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, khi tổ chức thực hiện đấu giá theo hợp đồng được ký với Phòng NNPTNT huyện Phong Điền, Công ty Toàn Cầu đã thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2022. Tuy nhiên, thông báo này không đầy đủ nội dung liên quan đến tài sản, như tên tài sản, số lượng tài sản, file đính kèm thông báo tài sản đấu giá. Công ty Toàn Cầu cũng không thực hiện trả lại tiền đặt trước cho khách hàng với số tiền hàng tỷ đồng.

Vì vậy, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM xem xét, xử lý đối với các vi phạm của Công ty Toàn Cầu theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 28/9/2022, Sở Tư pháp TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xử lý những sai phạm của Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn.

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, cơ quan này đã nhận được công văn của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và đơn tố cáo của các ông Nguyễn Minh Toàn (trú 10/1/4 đường 9, khu phố 1, phường Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Đinh Kháng Chiến (trú xã Ân Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) liên quan đến sai phạm của Công ty Toàn Cầu. Các văn bản của các cơ quan, cá nhân này phản ánh, tố cáo Công ty Toàn Cầu trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác rừng trồng sản xuất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hành vi không hoàn trả tiền đặt trước là 1.512.000.000 đồng/khách hàng.

Sở Tư pháp TP.HCM đã có văn bản gửi Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xử lý những sai phạm của Công ty Toàn Cầu và Giám đốc công ty này là ông Hoàng Minh Toàn. Ảnh: A.S.

Ngoài ra, Sở Tư pháp TP.HCM còn nhận được đơn tố cáo của các ông Đậu Quốc Vương (trú khối 7, phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Mai Xuân Quang (trú khối 1, phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Lực Tấn (trú khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Như Hoành (trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) tố cáo Công ty Toàn Cầu trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi rừng trồng thuộc Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình đã có hành vi không hoàn trả số tiền đặt trước là 560.000.000 đồng/khách hàng.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp TP.HCM còn nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Cẩm (trú xã Cẩm Nhưỡng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tố cáo Công ty Toàn Cầu tổ chức đấu giá tài sản là gỗ, củi rừng thông, nhựa kém hiệu quả được UBND tỉnh Quảng Bình cho khai thác để trồng lại rừng đã có hành vi không hoàn trả số tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 310.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận các nội dung phản ánh, tố cáo nêu trên, Sở Tư pháp TP.HCM đã gửi các văn bản và liên lạc với ông Hoàng Minh Toàn, nhưng ông Toàn không chấp hành. Sở Tư pháp TP.HCM đã cử cán bộ trực tiếp đến trụ sở Công ty Toàn Cầu nhưng không thể liên hệ làm việc do công ty này không hoạt động.

Sở Tư pháp TP.HCM cũng cho biết, vào năm 2019, cơ quan này từng nhận được đơn của của ông Nguyễn Thanh Hậu (trú 604 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP.HCM) liên quan đến việc Công ty Toàn Cầu không chuyển trả đầy đủ số tiền đặt trước 2.630.000.000/3.780.000.000 đồng khi ông Hậu đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Kết quả xác minh hồ sơ vụ đấu giá này cho thấy chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân chưa kê biên đối với tài sản đấu giá, không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, từ ngày 23/10/2019, Sở Tư pháp TP.HCM đã có văn bản số 6148/STP-TTR thông tin vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Văn bản của UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý vụ Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu không chịu trả hơn 7,5 tỷ đồng tiền đặt trước của khách hàng. Ảnh: A.S.

Ngoài ra, vào năm 2020, Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Toàn Cầu. Kết quả thanh tra thể hiện Công ty Toàn Cầu trong quá trình tổ chức bán tài sản nhà nước, tài sản thi hành án dân sự đã có dấu hiệu của việc thông đồng, dìm giá. Sở Tư pháp TP.HCM đã có văn bản số 151/STP-TTR ngày 08/01/2020 chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Năm 2022, Sở Tư pháp TP.HCM còn nhận được đơn của bà Hà Thị Hải Hạnh (trú số 9/15 đường 66, khu phố 6, phường Thảo Điền, TP.Thủ Ðức) liên quan đến việc Công ty Toàn Cầu trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 61, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ đã không hoàn trả số tiền đặt trước 5.960.000.000 đồng sau khi có thông báo tạm ngưng cuộc đấu giá của người có tài sản.

Căn cứ vào kết quả xác minh, Công ty Toàn Cầu vẫn chưa hoàn trả số tiền đặt trước của bà Hà Thị Hải Hạnh và ông Bùi Đức Thọ với tổng số tiền là 11.920.000.000 đồng. Sở Tư pháp TP.HCM đã có văn bản số 1704/STP-TTR ngày 25/4/2022 thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Sở Tư pháp TP.HCM khẳng định, qua các vụ việc trên, Sở nhận thấy từ năm 2019 đến nay ông Hoàng Minh Toàn liên tục có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ông Hoàng Minh Toàn đã trốn tránh, không chấp hành yêu cầu của Sở Tư pháp TP.HCM, không hoàn trả tiền cho những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Do đó, để đảm bảo việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản được tiến hành một cách kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp TP.HCM kiến nghị Công an TP.HCM xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của ông Hoàng Minh Toàn trong các vụ việc nêu trên.