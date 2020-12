Thí điểm phát triển Kinh tế đêm tại khu vực phố cổ Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm đang chỉnh trang lát đá, tổ chức lại các hoạt động tại khu vực phố Cấm Chỉ và Tống Duy Tân, sau đó sẽ có đánh giá rút kinh nghiệm triển khai ở khu vực khác trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.



Phố ẩm thực Tống Duy Tân sẽ được triển khai thí điểm tổ chức hoạt động Kinh tế đêm ở quận Hoàn Kiếm.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, việc bùng phát, diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội quận Hoàn Kiếm như: tốc độ phát triển thương mại dịch vụ, du lịch giảm; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, lượng khách du lịch giảm mạnh, nhiều cửa hàng kinh doanh cơ sở lưu trú dừng hoạt động… Tuy vậy với việc chỉ đạo điều hành cân đối ngân sách linh hoạt, tiết kiệm, tích cực triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế, ngành du lịch quận sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 kết quả 11 tháng có thể khẳng định quận Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH do Thành phố giao năm 2020 .

Cụ thể, lĩnh vực kinh tế, tổng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ 11 tháng đầu năm 2020 tăng 1,99% so với cùng kỳ; doanh thu ngành du lịch ước giảm 76,96% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý thu NSNN được tập trung chỉ đạo; tổng thu NSNN trên địa bàn quận 11 tháng đầu năm 2020 đạt 9.287,24 tỷ đồng, bằng 110,2% cùng kỳ, đạt 92,7% dự toán năm (thuế ngoài quốc doanh lũy kế 11 tháng ước đạt 5.589,2 tỷ đồng, bằng 88,5% so với cùng kỳ, đạt 78,2% dự toán năm); thu thuế do quận thực hiện ước đạt 3.633,6 tỷ đồng, bằng 134,6% so cùng kỳ, đạt 108,9% dự toán năm.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Hoàn Kiếm bị tác động rất mạnh của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động kinh doanh nhà hàng dịch vụ khách sạn trên địa bàn giảm sâu 79% so với cùng kỳ năm trước. Với những giải pháp quận đã triển khai như thu thuế điện tử 5.200 doanh nghiệp trên địa bàn, Hoàn Kiếm là quận đầu tiên hoàn thành việc thu thuế điện tử từ tháng 8/2020. Đối với 11.200 hộ kinh doanh cá thể cũng bắt đầu triển khai thu hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, một số dự án cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, điển hình như dự án 22-24 Hai Bà Trưng chính những nguồn thu đã giúp quận Hoàn Kiếm hoàn thành chỉ tiêu ngân sách năm 2020.

Quận Hoàn Kiếm cũng đang trình Thành phố triển khai để án Kinh tế đêm trên địa bàn quận. Đến thời điểm này, UBND Thành phố đang giao cho Viện kinh tế cùng với các Sở liên quan thẩm định đề án. "Chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với các Sở, về nội dung đề án quận đề xuất về cơ bản được các đơn vị nhất trí với việc phát triển Kinh tế đêm thí điểm tại quận Hoàn Kiếm. Hiện nay, chúng tôi đang chỉnh trang lát đá, tổ chức lại các hoạt động tại khu vực phố Cấm Chỉ và Tống Duy Tân, sau đó sẽ có đánh giá rút kinh nghiệm triển khai ở khu vực khác trên địa bàn quận”, ông Long cho biết.

Đối với lĩnh vực quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, quận đã hoàn thành hạ ngầm đường dây đi nổi đồng bộ với lát hè 75/78 tuyến phố thuộc khu phố cổ Hà Nội; hoàn thành hạ ngầm đường dây đi nổi 2 phố Hàng Bè, Hàng Lược và đang triển khai thi công hạ ngầm đường dây đi nổi 77/79 tuyến phố thuộc khu phố cổ Hà Nội. Đáng chú ý, quận sẽ triển khai lập đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư và phố Lý Thường Kiệt làm điểm về thiết kế đô thị.

Phú Xuyên hoàn thành 16 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020

Cũng tại cuộc giao ban thông báo chí này, ông Nguyễn Thế Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, cơ bản Phú Xuyên đã đạt được mục tiêu tổng quát, hoàn thành đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra (1 chỉ tiêu không đạt là cấp nước sạch). Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Phú Xuyên ước thực hiện cả năm 2020 đạt trên 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Đến ngày 30/11/2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 331,5 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất được 170 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách trên 1.296 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch giao.

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay 25/25 xã của huyện đã về đích nông thôn mới; huyện đã đạt 9/9 tiêu chí, hiện đã trình Trung ương thẩm định hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Về xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Phú Xuyên có 97 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Riêng năm 2020, huyện đã có 84 sản phẩm được Thành phố đánh giá, xếp hạng, trong đó 81 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao.

Trong năm qua, Phú Xuyên cũng đã chủ động, tích cực triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Kết quả, đã cấp được 57.730/69.919 thửa đất (đạt tỷ lệ 82,2%). Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của huyện đã quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng. UBND huyện đã ban hành 74 quyết định xử lý hành chính (trong đó, có xử phạt 56 trường hợp và 18 trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả). Số tiền xử phạt đối với 56 trường hợp là 437,5 triệu đồng.