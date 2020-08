Thị trường chứng khoán 5/8: Xuất hiệp nhịp điều chỉnh

Với mức tăng mạnh vừa xảy ra sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh điều tiết thị trường chứng khoán 5/8.

TVSI: Chốt lời đối với vị thế ngắn hạn

VN-Index đóng cửa tại 827,57 điểm, tăng 12,92 điểm. Thị trường mở cửa tăng mạnh và duy trì tại vùng giá cao trong suốt phiên giao dịch. Hiệu ứng tích cực lan tỏa giúp độ rộng thị trường nghiêng mạnh về số mã tăng giá.

Thanh khoản đạt 3.485 tỷ, giảm 0,63% và duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền vẫn chưa có sự cải thiện.

Trên đồ thị ngày, VNindex đã vượt qua vùng kháng cự 800 – 820 điểm. Mặc dù vậy thanh khoản không có sự cải thiện khiến cho đà tăng mạnh khó có thể duy trì.

Trong những phiên tới, chỉ số dự báo sẽ đối mặt với sư gia tăng của áp lực chốt lời. Nhiều khả năng chỉ số sẽ lui trở lại về vùng giá 780 điểm trước khi cho tín hiệu về xu hướng tiếp theo.

Chúng tôi cho rằng NĐT ngắn hạn có thể cân nhắc chốt lời ở thời điểm hiện tại. Vùng hỗ trợ 770 – 780 điểm. Vùng hỗ trợ tiếp theo 730 – 750 điểm. Vùng kháng cự 835 – 860 điểm.

Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:

Nhóm Thép không duy trì được đà tăng mạnh phiên hôm qua. HPG chưa thoát khỏi dao động đi ngang, trong khi HSG và NKG vẫn đang trong nhịp điều chỉnh.

Nhóm Dệt may phân hóa. Trong đó đà tăng mạnh tập trung tại TCM, cổ phiếu được đánh giá sẽ hưởng lợi từ EVFTA. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng trong bối cảnh đơn hang dệt may đang suy giảm mạnh do ảnh hưởng của Covid-19, KQKD cuối năm của nhóm sẽ khó có sự chuyển biến tích cực để hỗ trợ giá cổ phiếu. Do đó xu hướng giá của nhóm Dệt may nhìn chung trong thời gian tới sẽ kém khả quan.

BVSC: Thị trường thiếu vắng thông tin

Thị trường chứng khoán 5/8 dự báo sẽ tiếp tục có diễn biến tăng điểm trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên, chỉ số có thể gặp áp lực rung lắc, điều chỉnh khi tiếp cận vùng kháng cự 832-837 điểm trước khi tiếp tục quá trình tăng điểm. Về tổng thể, đà tăng điểm từ vùng hỗ trợ 780-800 điểm của thị trường vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp diễn với đích đến quanh 852-858 điểm trong ngắn hạn.

Kỳ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn thoái trào và không còn tạo nhiều sức ảnh hưởng đối với thị trường. Trong giai đoạn này, thị trường sẽ tương đối thiếu vắng thông tin hỗ trợ nên biến động của thị trường dự kiến sẽ chịu sự chi phối chính từ những diễn biến mới của dịch Covid-19. Đồng thời, diễn biến thị trường sẽ có sự phân hóa mạnh theo từng câu chuyện riêng lẻ của các doanh nghiệp niêm yết.

Chiến lược đầu tư:

- Duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 25-50% cổ phiếu.

- Các nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường trong một vài phiên kế tiếp để mở các vị thế mua trading ngắn hạn.

VDSC: Xuất hiệp nhịp điều chỉnh

VN-Index tăng 12,92 điểm (+1,59%), đóng cửa tại 827,57 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ với 251,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh. VN-Index tiếp tục tăng điểm và tiến đến gần vùng 830 điểm. Chỉ báo kỹ thuật MACD đang phục hồi nhẹ, RSI tiếp tục phục hồi và hướng đến vùng 50. Điều này cho thấy VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật mở rộng. Hiện tại nhịp hồi phục đã tiến đến vùng cản quan trọng 830 điểm. Do vị thế của chỉ số vẫn đang trong vùng xu hướng tiêu cực nên áp lực bán tại vùng 830 điểm dự kiến sẽ lớn.

HNX-Index tăng 2,08 điểm (+1,88%), đóng cửa tại 112,5 điểm. Thanh khoản giảm với 39,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh. HNX-Index tiếp tục tăng điểm và tiến đến gần vùng 113.5 điểm. Chỉ báo kỹ thuật MACD đang phục hồi nhẹ, RSI hồi phục đến vùng 50. Điều này cho thấy HNX-Index vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật nới rộng. Hiện tại cần lưu ý áp lực bán mạnh tại vùng 113.5 điểm.

Trong một ngày sắc xanh lan tỏa thì khối ngoại lại bán ròng lên đến 131,74 tỷ đồng. Ngược chiều với chỉ số Vnindex, khối ngoại đã bán ròng -114,06 tỷ, họ bán mạnh ở những cổ phiếu như SAB (-66,1 tỷ), HDG (-34,3 tỷ), VHM (-30,3 tỷ), HPG (-15,9 tỷ) … Với mức bán ròng không đáng kể -0,75 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng ở các mã trên sàn HNX như SHB (-1,1 tỷ), DNM (- 0,74 tỷ), PGS (-0,38 tỷ) … Và cuối cùng là sàn Upcom cũng không đứng ngoại việc bán ròng của khối ngoại với mức -16,93 tỷ, họ bán ở những cổ phiếu như VTP (-7,99 tỷ), MCH (-6,2 tỷ), ACV (-1,3 tỷ) …

Các chỉ số chính đang có nhịp hồi phục ấn tượng trong những ngày vừa qua. Hầu hết những cổ phiếu trên thị trường đều đồng loạt tăng giá tích cực. Tuy nhiên với mức tăng mạnh vừa xảy ra sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh điều tiết thị trường. Do vậy các nhà đầu tư có thể canh lướt sóng các cổ phiếu trong danh mục hoặc có thể chờ đợi nhịp điều chỉnh của thị trường để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.