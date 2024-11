Thị trường thép gặp khó khăn, Hoa Sen (HSG) xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông

Trước những khó khăn của thị trường thép, Hoa Sen đã thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2024 – 2025.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) đã thông qua chủ trương góp thêm 320 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ. Nếu thành công, Hoa Sen Phú Mỹ sẽ nâng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng, lên 700 tỷ đồng. Theo nghị quyết, mục đích góp vốn để bổ sung nguồn vốn cho việc mở rộng sản xuất và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tài chính quý III/2024 cho biết, tại ngày 30/9/2024, Hoa Sen đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ, đơn vị được thành lập ngày 8/8/2016. Hoa Sen Phú Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, gang; địa chỉ tại Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đáng chú ý, Hoa Sen đã thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên cho niên độ tài chính 2024 - 2025 của công ty.

Tuy nhiên, thời gian chính thức tổ chức Đại hội chưa được quyết định cụ thể.

Lý giải về việc gia hạn trên, Hoa Sen cho biết, tình hình kinh tế ngành thép đang diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trong khi đó, việc tổ chức ĐHĐCĐ đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Theo đó, HĐQT Hoa Sen cần phải có đủ thời gian để đánh giá, dự liệu các kịch bản có thể xảy ra, xây dựng kế hoạch kinh doanh niên độ 2024-2025 và định hướng, chiến lược phù hợp sát với tình hình thực tế khách quan.

Trong quý IV niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến ngày 30/9/2024), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 10.108,7 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ tới 185,89 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 438,39 tỷ đồng, tức giảm tới 624,28 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 13,2%, về chỉ còn 8,4%.

Luỹ kế niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/10/2023 đến 30/9/2024), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 39.271,89 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 510 tỷ đồng, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Trong đó, kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1,625 triệu tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ Hoa Sen.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1,73 triệu tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Như vậy, kết thúc niên độ tài chính 2023 - 2024, Hoa Sen đã hoàn thành 127,5% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng và hoàn thành 102% so với kế hoạch lãi 500 tỷ đồng.