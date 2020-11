Thịt bò New Zealand bị mắc oan nhiễm coronavirus

Theo Hiệp hội Công nghiệp thịt New Zealand (MIA), kim ngạch xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc đã tăng thêm 675 triệu đô la, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thịt đỏ sang thị trường này đạt 8,75 tỷ đô la vào năm ngoái. Lý do tăng trưởng mạnh là phần lớn do tác động của dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc cùng với xu hướng tiêu dùng thực phẩm an toàn gia tăng.