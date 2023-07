Thống Nhất (BAX) báo lãi tăng vọt hơn 80% nhờ doanh thu hoạt động tài chính

Trong quý II/2023, CTCP Thống Nhất (BAX) ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước lên gần 11,2 tỷ đồng từ cho thuê đất khu công nghiệp, bán căn hộ nhà ở xã hội. Lợi nhuận kế toán trước thuế quý II là 19,4 tỷ đồng, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Thống Nhất (HNX: BAX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023.

Trong quý II/2023, BAX ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 21,3 tỷ đồng, giảm 13,06% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước lên gần 11,2 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp, bán căn hộ nhà ở xã hội.

Giá vốn hàng bán ghi nhận 9,03 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 4,06 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ năm trước là 4,11 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 12,3 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng gần 9 tỷ đồng, tương đương tăng 81% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 19,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC BAX.

Kết quả, BAX ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 19,4 tỷ đồng, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 15,48 tỷ đồng, tương đương tăng 82,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, BAX ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 32,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 21,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 80,3% và 69,8% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2023 là 17,14 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2023, BAX ghi nhận tổng tài sản ở mức 735,6 tỷ đồng, giảm 4,2% so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền giảm 10,5% còn 241,3 tỷ đồng.

Tiền gửi có kỳ hạn của BAX là 226,6 tỷ đồng. Đây là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 6,7% đến 11,4%/năm.

Tổng nợ phải trả là 520,2 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 2,5 tỷ đồng so với số đầu năm. Nợ ngắn hạn là 44,23 tỷ đồng, tăng 12,37% so với số đầu năm. Nợ dài hạn là 475,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với số đầu năm.

Hàng tồn kho là hàng hóa bất động sản ghi nhận 13,85 tỷ đồng, giảm 12,9% so với số đầu năm. Tại ngày cuối quý II/2023, hàng hóa bất động sản là giá trị căn hộ nhà công nhân đã hoàn thiện thuộc Dự án phát triển nhà ở Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo đang chờ bán.