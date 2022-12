Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, thu ngân sách nhà nước trong năm 2022 đạt 16.418 tỷ đồng, vượt 36,6% dự toán, tăng 16,6% so với năm 2021.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 3.564 tỷ đồng, vượt 71,8% so với dự toán, tăng 71% so với năm 2021; thu nội địa được 12.854 tỷ đồng, vượt 29,3% dự toán, tăng 7,2% so với năm 2021.

Các huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành vượt dự toán NSNN năm 2022, cụ thể: TP. Nha Trang vượt 39%; TP. Cam Ranh vượt 73%; thị xã Ninh Hòa vượt 50%; huyện Vạn Ninh vượt 33%; huyện Diên Khánh vượt 33%; huyện Cam Lâm vượt 43%; huyện Khánh Vĩnh vượt 49%; huyện Khánh Sơn vượt 68%.

Trung tâm TP. Nha Trang (Khánh Hòa) nhìn từ trên cao. Ảnh: C.T

Chi ngân sách địa phương năm 2022 đạt 11.247 tỷ đồng, vượt 5,8% dự toán. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2023, dự báo có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng khó khăn do tình hình trong nước và thế giới còn phức tạp. Do đó, cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính các cấp cần tiếp tục quản lý, theo dõi chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ trong quá trình giám sát tài chính; tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.