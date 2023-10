Thừa Thiên Huế: Bắt giữ xe ô tô vận chuyển pháo hoa nổ và nhiều hàng hóa nhập lậu

Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế bắt giữ xe tô tô vận chuyển pháo hoa nổ và nhiều loại hàng hóa nhập lậu vào địa bàn.

Ngày 14/10, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa nổ và nhiều hàng hóa nhập lậu vào địa bàn.

Lực lượng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Huế phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu trên xe ô tô 37H- 024.01.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, tại đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP.Huế), Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Huế kiểm tra hành chính đột xuất xe ô tô tải biển số 37H- 024.01 do Phạm Văn Dương (36 tuổi, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô đang chở nhiều khối hộp pháo hoa nổ và các loại hàng hóa như điện thoại, mỹ phẩm, áo quần... Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Nhiều khối hộp pháo hoa nổ nhập lậu được phát hiện trên xe ô tô 37H- 024.01.

Hiện Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Huế đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.