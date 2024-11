Thừa Thiên Huế phát triển diện tích trồng rau an toàn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc lên 636 ha

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến năm 2030, diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc ở tỉnh sẽ được phát triển đạt khoảng 636 ha, sản lượng 6.400 tấn.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai "Đề án phát triển các vùng rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện kế hoạch này nhằm phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng rau trong tỉnh và một phần ngoại tỉnh.

Qua đó, phát triển bền vững ngành hàng rau, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo mục tiêu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra, đến năm 2030, dự kiến diện tích sản xuất rau an toàn, tập trung trên địa bàn tỉnh đạt 636 ha. Trong đó, diện tích rau an toàn, tập trung, có truy xuất nguồn gốc đạt 104,9 ha. Tỷ lệ diện tích sản xuất rau đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP và tương đương...) 10-15%, hữu cơ 01%.

Thừa Thiên Huế sẽ đào tạo, tập huấn cho nông dân nhằm nâng cao trình độ về kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ…) hướng đến nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm rau.

Đến năm 2030, diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc toàn tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 636 ha, sản lượng ước tính 6.400 tấn. Trong đó, rau ăn lá chiếm trên 50% diện tích, còn lại là các loại rau lấy củ, rễ, quả và các loại rau khác...