Thúc đẩy nhập khẩu than, khoáng sản, bông và nguyên liệu sản xuất cần thiết từ Úc

Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu than, khoáng sản từ Úc

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, cơ quan này đã làm việc với đại diện của Hội Đồng khoáng sản Úc về thúc đẩy nhập khẩu than, quặng, khoáng sản từ Úc về Việt Nam. Hai bên thảo luận về các cách thức thúc đẩy đầu tư song phương trong ngành công nghiệp than, khoáng hướng tới đảm bảo nguồn cung ưu tiên cho Việt Nam.

Về khoáng sản, Thương vụ đã đề nghị phía Hội đồng thu xếp giúp việc nhập khẩu 5.000 tấn quặng mangan một tháng theo đề nghị của doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời cũng trao đổi thông tin về quặng sắt. Bên cạnh đó, Thương vụ đã tiến hành trao đổi với các doanh nghiệp trong các ngành lúa mì, bông và quặng tại các bang của Úc.

Để đáp ứng tình hình mới, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong nước, trên ứng dụng của Thương vụ (Viet Aus trade) tiếp tục cập nhật danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu than, quặng sắt, lúa mì và cung cấp thông tin giá cả tại Úc thường xuyên để doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Úc và ông Demus King-Tổng quản lý về thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác đầu tư (Hội đồng khoáng sản Úc). Ảnh: CT

Trong năm 2021 nhập khẩu than từ Úc về Việt Nam đạt hơn 2,1 tỷ USD tăng 31,57% so với năm 2020. Nhập khẩu quặng sắt tăng hơn 109% đạt hơn 1,6 tỷ USD. Nhập khẩu lúa mì tăng 340% đạt hơn 940 triệu USD. Bông nhập khẩu tăng hơn 1.000% đạt 604 triệu USD, nguyên liệu dệt may tăng hơn 68%. Với cơ cấu nhập khẩu này thể hiện nền sản xuất Việt Nam ngày càng phát triển, lớn mạnh. Việc đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào từ thị trường Úc có ý nghĩa quan trọng.

Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Úc tăng trưởng tốt trong bối cảnh dịch Covid-19. Cụ thể, Sắt thép tăng trưởng 246%, sản phẩm từ sắt thép tăng trưởng 70%, dây cáp điện tăng 82%, hàng dệt may tăng 42%... Đặc biệt nông sản rau quả tăng trưởng hơn 28%, gạo tăng trưởng 34%, sầu riêng tuy mới đẩy mạnh quảng cáo trong 2 năm nhưng đã tăng trưởng 131%. Thương mại hai chiều Việt Nam- Úc năm 2021 đã chứng kiến sự bùng nổ khi tăng trưởng lên đến gần 50% so với cùng kỳ.

Được biết, trước đó Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu than của Úc, đặc biệt là các hội viên của Hội đồng Khoáng sản Úc tăng lượng cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam ngay từ tháng 4/2022. Về lĩnh vực than, Bộ trưởng Diên cho biết, Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 18-25 triệu tấn than phục vụ cho hoạt động sản xuất điện và phân bón trong năm 2022.