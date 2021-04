Thực phẩm Sao Ta trình kế hoạch tiêu thụ 18.500 tấn tôm trong năm 2021, tăng 5%

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 16/4 tại Sóc Trăng.

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 vừa công bố, CTCP Thực phẩm Sao Ta đặt kế hoạch sản lượng tôm chế biến là 21.000 tấn, tăng khoảng 5% so với thực hiện năm 2020. Sản lượng tôm tiêu thụ là 18.500 tấn, cũng tăng 5%. Còn sản lượng nông sản chế biến và tiêu thụ 1.800 tấn, không tăng so với năm ngoái.

Mục tiêu doanh thu đề ra là 200 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 240 - 250 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2020. Doanh nghiệp này cũng dự kiến cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20 - 25% trên mệnh giá.

Năm 2020, FMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.415 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thủy sản gần 4.300 tỷ đồng (tăng 21%) và doanh thu bán hàng nông sản hơn 115 tỷ đồng (giảm 25%). Khép lại năm 2020, FMC báo lãi ròng xấp xỉ năm trước, ghi nhận gần 226 tỷ đồng.

Theo FMC, năm 2020, sản lượng tôm chế biến tăng mạnh do tôm nuôi tăng sản lượng và một số doanh nghiệp tôm gặp khó khăn, sản lượng tôm tiêu thụ tăng do có gãy đổ chuỗi cung ứng từ các cường quốc tôm khác góp phần làm tăng doanh số bởi đơn giá tiêu thụ không cao do hạn chế thu nhập của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, lợi nhuận chung không tăng do 2 mảng kinh doanh là nuôi tôm và chế biến nông sản không đạt dự kiến, bù lại mảng chế biến tôm tăng trưởng nên lợi nhuận được bù đắp.

Về kết quả kinh doanh mới nhất, FMC cho biết trong tháng 2/2021, dù thời gian hoạt động thực chỉ có 19 ngày do tháng nghỉ tết, doanh số tiêu thụ của công ty đạt 11,1 triệu USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2020.