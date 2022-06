Thương mại Hóc Môn (HTC) chốt ngày đăng ký trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty CP Thương mại Hóc Môn (Hotraco - HNX:HTC) sắp chốt ngày đăng ký cuối cùng về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng năm 2021, với mức thưởng cao hơn với tỷ lệ 50%.

Công ty CP Thương mại Hóc Môn (Hotraco - HNX: HTC) có mức thưởng cao hơn với tỷ lệ 50%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu thì được nhận một quyền, cứ hai quyền thì nhận một cổ phiếu mới.

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

Doanh nghiệp sẽ phát hành 5,5 triệu cổ phiếu thưởng. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển theo BCTC công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.

Trước đó, ngày 14/6, HTC đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%.

Hotraco hoạt động trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng và đầu tư. Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, Thương mại Hóc Môn ghi nhận doanh thu đạt 230,8 tỷ đồng và 8,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 52,3% và 19,8% so với cùng kỳ.

Thương mại Hóc Môn lý giải là do hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do giá thế giới có chiều hướng tăng trở lại, nguồn hàng khan hiếm cho nhà máy Nghi Sơn giảm công suất, xung đột vũ trang của Nga – Ukraine làm giá cả mặt hàng thiết yếu và tiêu dùng tăng cao. Trong khi đó, lãi gộp xăng dầu giảm 55% do thù lao bán hàng đi xuống; và lợi nhuận từ dịch vụ hoạt động chợ chuyển về cũng giảm 13% do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh.

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận thuế năm nay đạt 37,6 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Hotraco đã hoàn thành 21,5% kế hoạch.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước (17/6) cổ phiếu HTC tăng kịch trần lên 37.500 đồng/cổ phiếu.