Thủy điện A Vương (AVC): Lên mục tiêu lãi giảm gần 80%, đối mặt với thách thức thủy văn không thuận lợi

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 248,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 155 tỷ đồng, tăng lần lượt 35% và 57% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận so với năm trước, AVC cho biết, do thời tiết thuận lợi, lưu lượng nước về tốt nên sản lượng điện cao dẫn đến doanh thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của AVC ghi nhận là 1.938 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận 62 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm là 133,6 tỷ đồng.