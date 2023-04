Thủy sản MeKong (AAM) báo lãi Quý 1 giảm 41% xuống 1,2 tỷ đồng

Công ty CP Thủy sản MeKong (AAM) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2023.

Trong quý I/2023, Công ty CP Thủy sản MeKong (HoSE: AAM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 30,3 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm 2022, do giá vốn bán hàng ở mức cao với 29,1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về còn 1,2 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 293 triệu đồng lên 1,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 75% xuống 746,5 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 1,7 tỷ đồng.

Lãi sau thuế quý I/2023 giảm tới 41% so với năm 2022, xuống 1,2 tỷ đồng.

BCTC quý I/2023 của AAM

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản AAM đạt 220 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 337% lên 44,8 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh ghi nhận 4,1 tỷ đồng (đầu tư vào cổ phiếu CLP của Công ty CP Thủy sản Cửu Long, cổ phiếu này đã hủy niêm yết); đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 75,5% xuống 12 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ lên 107,8 tỷ đồng (chiếm 49% tổng tài sản).

Nợ phải trả tăng 5% lên 9,5 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 8,4 tỷ đồng, công ty không vay nợ tài chính.

Trước đó, HĐQT AAM đã nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Nhơn. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn sinh năm 1951, là cử nhân kinh tế. Ông đã giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc AAM từ năm 2002. Tính đến thời điểm 31/12/2022, cá nhân ông Nhơn sở hữu 395.577 cổ phiếu AAM, tương ứng với tỷ lệ 3,2%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4, cổ phiếu AAM giảm 1,73% xuống 11.350 đồng/cp.