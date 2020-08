Tiếp tục lao đao vì COVID-19, hàng không Việt về đâu?

Năm 2024 ngành hàng không mới có thể phục hồi

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) mới đây đã đưa ra dự báo đến năm 2024 ngành hàng không thế giới mới có thể phục hồi như năm 2019. Như vậy, tiến trình phục hồi của ngành hàng không kéo dài thêm một năm so với dự báo trước đây của IATA. Nguyên nhân chủ yếu là do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến chính phủ các nước cấm bay quốc tế và hạn chế bay quốc nội. Các nhà phân tích hàng đầu đều dự báo rằng sẽ mất ít nhất 3-4 năm để ngành có thể khôi phục về mức phát triển của năm 2019. Vào năm 2021, doanh thu có thể sẽ quay lại mức của năm 2016. Theo Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA), khoản lỗ và thiệt hại doanh thu do COVID-19 của các hãng hàng không thế giới lên tới 503 tỷ USD. Đến cuối tháng 5/2020, chính phủ các nước đã hỗ trợ hãng hàng không 123 tỷ USD, bằng 23% tổng thiệt hại của các hãng.

Việc để tàu bay nằm sân trong thời gian dài sẽ là một thách thức lớn với các hãng hàng không trong giai đoạn chống dịch chờ ngày hồi phục. Theo Simple Flying, các hãng hàng không lớn như Delta hay Jet Blue đều tốn hàng chục triệu đô mỗi ngày để trang trải chi phí cho các hoạt động thiết yếu như bảo trì hay cho thuê tàu bay, trong khi hầu hết các chuyến bay đều không được hoạt động hoặc chở rất ít hành khách.