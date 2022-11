Tín hiệu "mở đường" từ Thủ tướng, sẽ sớm công bố hạn mức tín dụng mới cho các ngân hàng

"Với tín hiệu mở đường từ Thủ tướng, chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm công bố hạn mức tín dụng mới cho các ngân hàng, nhằm có thể kịp thời giải quyết các vấn đề về thanh khoản cho doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại", chuyên gia SSI nhận định.

Việc bổ sung thêm hạn mức tín dụng sẽ chỉ giải quyết một phần nhỏ vấn đề

Bộ phận nghiên cứu tại SSI cho biết, Thủ tướng trong cuộc họp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội lần thứ 4 cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu việc nới hạn mức tín dụng hợp lý trong thời gian tới.

"Với tín hiệu mở đường từ Thủ tướng, chúng tôi cho rằng NHNN sẽ sớm công bố hạn mức tín dụng mới cho các ngân hàng, nhằm có thể kịp thời giải quyết các vấn đề về thanh khoản cho doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại", các chuyên gia SSI nhấn mạnh.

Dự báo, NHNN sẽ sớm công bố hạn mức tín dụng mới cho các ngân hàng, nhằm có thể kịp thời giải quyết các vấn đề về thanh khoản cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, việc bổ sung thêm hạn mức tín dụng sẽ chỉ giải quyết một phần nhỏ vấn đề ở thời điểm hiện tại, đến từ một số yếu tố sau.

Thứ nhất, theo thông tin từ NHNN, hạn mức tín dụng đã được phân bổ cho các ngân hàng thương mại (NHTM) là 13% và tăng trưởng tín dụng đến nay mới đạt 11,5% so với đầu năm.

Do vậy, dư địa để các NHTM cấp tín dụng tại thời điểm hiện tại là có, tuy nhiên vấn đề phần nhiều đến từ các tiêu chí cho việc giải ngân cho vay có được nới ra không.

Thứ hai, hạn mức được phân bổ với tỷ lệ về các NHTM như thế nào cũng là một vấn đề khó khăn dành cho NHNN.

Cụ thể, nếu tỷ trọng nghiêng nhiều về các tổ chức tín dụng có hệ số an toàn cao thì thông thường đây sẽ là những ngân hàng thận trọng và không gặp nhiều vấn đề cho thanh khoản thắt chặt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp gây ra.

Thứ ba, chênh lệch huy động vốn – tín dụng chưa có nhiều cải thiện và do đó, việc nới trần tín dụng phù hợp hơn để gia hạn khoản vay cũ, thay vì dành cho các khoản vay mới.

Chênh lệch giữa lãi suất VND và USD đã được cải thiện

Về hoạt động thị trường tiền tệ trong tuần qua, thống kê của SSI cho thấy, với việc có 58 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong tuần trước, nghiệp vụ OMO vẫn được sử dụng xuyên suốt tuần với tổng khối lượng phát hành mới là 43,6 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 14 ngày và lãi suất trúng thầu duy trì là 6%.

Trong khi đó, NHNN đã quay lại phát hành tín phiếu với tổng khối lượng 40 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 28 ngày (dài hơn so với mức 7 ngày thường thấy trước đó).

Hình thức đấu thầu cũng đã quay trở lại là đấu thầu lãi suất sau hơn 4 tuần sử dụng phương thức đấu thầu khối lượng. Lãi suất trúng thầu giảm về chỉ còn 4,5% vào phiên thứ 6 (từ mức 6% trước đó).

Kết tuần, NHNN đã hút ròng gần 55 nghìn tỷ trên kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về 66 nghìn tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 106 nghìn tỷ đồng vào đầu tháng 11 trong khi đó khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu là 40 nghìn tỷ đồng.

Nhìn chung, NHNN đang từng bước quay lại xu hướng hút ròng trên kênh thị trường mở, nhằm đẩy mặt bằng lãi suất thị trường 2 lên cao hơn so với lãi suất USD, tạo khoảng cách an toàn chuẩn bị cho cuộc họp của Cụ dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) vào tháng 12 tới đây.

Nhờ vậy, lãi suất liên ngân hàng đã nhích tăng sau các động thái từ NHNN, với kỳ hạn qua đêm ghi nhận ở mức 5,4%, tăng 80 điểm so với tuần trước đó.

Cùng với đó, chênh lệch giữa lãi suất VND và USD đã được cải thiện, lên mức 150 điểm cơ bản.

Vẫn còn tâm lý găm giữ USD

Trên thị trường ngoại hối, NHNN tiếp tục có bước điều chỉnh hạ tỷ giá bán tại Sở GDNHNN lần thứ 2 trong vòng 2 tuần qua, mặc dù mức điều chỉnh vẫn ghi nhận hạn chế (giảm 10 đồng, về 24.850VND/USD).

Tỷ giá liên ngân hàng và trên thị trường tự do đều ghi nhận giảm 60 đồng sau động thái trên, tỷ giá niêm yết tại các NHTM vẫn duy trì ở mức kịch trần biên độ mới so với tỷ giá trung tâm, quanh mốc 24.860 VND/USD (tương ứng giảm 20 đồng so với tuần trước và tương đương mất giá 8,5% so với cuối năm ngoái).

Xét trong thời gian tới, bộ phận nghiên cứu SSI cho rằng tỷ giá sẽ khó có thể giảm mạnh (kể cả trong trường hợp USD thế giới giảm) khi nhu cầu về USD sẽ tăng dần về cuối năm và tâm lý găm giữ vẫn còn trong khi SSI chưa quan sát thấy các biện pháp rõ ràng hơn nhằm giải quyết tình trạng thanh khoản tiền đồng trên hệ thống.