TKV đạt lợi nhuận gần 64.000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, TKV đã hoàn thành 53% kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước 11,68 ngàn tỷ đồng.

Theo báo cáo của TKV, trong tháng 6, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,35 triệu tấn, than tiêu thụ 4,09 triệu tấn. Sản xuất khoáng sản: Alumin+hydrat quy đổi 123.000 tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 8.605 tấn, đồng tấm 1.210 tấn, kẽm thỏi 1.020 tấn. Phôi thép: 20.433 tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện: 861 triệu kWh…

Tổng hợp đến hết tháng 6/2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất là 21,38 triệu tấn, đạt 53% kế hoạch năm. Than tiêu thụ: 23,70 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ hộ điện tăng 2,1 triệu tấn so với cùng kỳ.

Bên cạnh than, các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch 6 tháng đề ra. Sản xuất Alumin quy đổi đạt 705.674 tấn. Sản xuất điện đạt 5,55 tỷ kWh. Đáng chú ý, công tác tuyển sinh học sinh hầm lò, cơ điện lò đến hết tháng 6 đạt 3.993 học sinh, đạt 89% kế hoạch cả năm.

Theo đó, doanh thu trong 6 tháng ước đạt 63.167 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 11,68 ngàn tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ, thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,7 triệu đồng/người/tháng.

Trong quý I/2020 hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chịu tác động mạnh của đại dịch Covid -19. TKV đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất. Đồng thời xem xét, điều chỉnh để tăng sản lượng, qua đó tăng nộp ngân sách, bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn thu từ các lĩnh vực khác bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra.

Lò xuyên vỉa 7-2.1 vỉa 7 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm có công suất khai thác 1,2 triệu tấn than/năm, góp phần tăng năng suất lao động và giảm giá thành sản phẩm.

Về nhiệm vụ tháng 7/2020, TKV tập trung xây dựng các Nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động cụ thể sớm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V.

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị chú trọng làm tốt công tác môi trường và phòng chống mưa bão, nhất là bảo vệ kho than. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên...

Đồng thời, lưu ý tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phấn đấu sản lượng than nguyên khai tháng 7 đạt tối thiểu 2,9 triệu tấn, tiêu thụ than 3,5 triệu tấn, sản xuất 115.000 tấn Alumina; 9.800 tấn tinh quặng đồng, 1.100 tấn đồng tấm; sản xuất điện 827 tỷ kWh.

Trước đó, nhằm chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, TKV đã hỗ trợ 15 tỷ đồng cho Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế và các địa phương trong công tác chống dịch Covid-19. Trao 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ ngành y tế Quảng Ninh hơn 260.000 khẩu trang, 440 chai nước rửa tay diệt khuẩn, 500 bánh xà phòng, 83 nhiệt kế trị giá gần 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc TKV tại Quảng Ninh còn tích cực chung tay ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nhân dân địa phương nhằm chia sẻ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid -19. Bên cạnh việc kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị Tập đoàn đồng thời cũng đảm bảo ổn định SXKD và chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở theo tiến độ.