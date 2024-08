Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kỳ vọng lãi hơn 880 tỷ đồng trong năm 2024

Sau một năm lợi nhuận tăng mạnh vì hàng không phục hồi, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) lên kế hoạch kinh doanh 2024 với tổng doanh thu dự kiến đạt 3.897 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến đạt 885 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 4% so với thực hiện năm 2023.

Cụ thể, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng dự kiến 800.370 lượt chuyến điều hành bay, tăng gần 6% so với thực hiện năm 2023.

Trong đó, điều hành bay đi, đến là 426.130 lượt chuyến, bằng 91% kết quả thực hiện năm 2023. Điều hành bay quá cảnh là 374.240 lượt chuyến, tăng gần 30%.

Về kế hoạch tài chính, VATM đặt mục tiêu tổng thu ước đạt 5.641 tỷ đồng , tăng 13% so với kết quả thực hiện năm 2023. Trong đó tổng doanh thu ước đạt 3.897 tỷ đồng , tăng 6%. Tổng chi đạt 2.798 tỷ đồng , tăng gần 9%.

Công ty cũng kỳ vọng lợi nhuận sau thuế tăng 4% lên 885 tỷ đồng . Số nộp ngân sách Nhà nước tăng 19% lên 2.428 tỷ đồng .

"Chất lượng dịch vụ phải bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả cho 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao", văn bản nhấn mạnh.

Kế hoạch kinh doanh 2024 của VATM

Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng, tổng số dự án trong năm dự kiến là 26 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 8.368 tỷ đồng. Kế hoạch giải ngân trong năm 2024 đạt 1.003 tỷ đồng.



Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, sản lượng điều hành bay của VATM đạt hơn 750 nghìn chuyến, bằng 114,55% so với kế hoạch năm 2023. Tổng doanh thu ước đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 38,5% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế bằng 117,4% so với kế hoạch năm 2023 song tăng mạnh hơn 154% so với năm 2023, ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng.