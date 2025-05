Tổng doanh thu Khánh Hòa dịp lễ đạt trên 1.377 tỷ đồng

Ngày 4/5, thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Sở VHTT-DL) tỉnh Khánh Hòa, qua tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có xu hướng tăng so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào 3 ngày 1-3/5.

Theo đó, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 5 ngày nghỉ lễ tính từ ngày 30/4 đến ngày 4/5 đạt 1.005.160 lượt khách, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 88,1 %, tập trung tại các cơ sở lưu trú du lịch có quy mô từ 3 sao trở lên và tương đương. Tổng doanh thu đạt trên 1.377 tỷ đồng.

Khách tham quan du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nhân

Theo sở VHTT-DL, để kích cầu thu hút khách du lịch, đặc biệt là trong đợt du lịch cao điểm Lễ, ngành du lịch Khánh Hòa đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động để thu hút khách du lịch như phối hợp Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2025 (từ ngày 3/4 - 6/4) và Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2025(từ ngày 10/4 - 13/4)...

Từ đó, tạo tiền đề cho kết nối hợp tác giữa ngành du lịch Khánh Hòa với các doanh nghiệp du lịch trên cả nước, hỗ trợ nhau tạo ra sản phẩm đa dạng, nhiều trải nghiệm cho du khách trong dịp lễ này.

Theo thông tin cung cấp từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 5/5) có 886 lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 15% so với tuần bay hiện tại. Trong đó có khoảng 526 chuyến quốc tế và khoảng 360 chuyến nội địa. Tổng lượt khách Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đưa đón trong dịp này khoảng 145.000 hành khách (tăng 4% sản lượng cùng kỳ năm 2024 và tăng 15% so với tuần bay hiện tại).