Tổng hợp loạt tổ chức dự báo đường đi của tỷ giá USD/VND năm 2022

Thống kê của các chuyên gia BSC cũng đã chỉ ra rằng, trong năm 2021, tỷ giá USD/VND duy trì xu hướng đi ngang khi tình trạng xuất siêu Việt Nam đạt mốc 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tính đến ngày 13/12, tỷ giá trung tâm tăng 0,33% so với đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng giảm nhẹ 0,7% so với đầu năm, trong khi tỷ giá tự do tăng mạnh 1,29% so với đầu năm.

Tỷ giá USD/VND được hỗ trợ chủ yếu từ nhu cầu VND tăng cao, dựa trên các lý do sau nhu cầu sử dụng đồng USD trong quý III/2021 tại Việt Nam suy giảm mạnh do các hoạt động nhập khẩu bị cản trở bởi lệnh giới nghiêm kinh tế, Nguồn vốn giải ngân, Dự trữ ngoại hối duy trì ở mức cao sau khi Việt Nam được gỡ bỏ khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ.