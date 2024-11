Tổng thu từ khách du lịch Khánh Hòa ước đạt hơn 48.902 tỷ đồng

Năm 2024, ngành Du lịch Khánh Hòa đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đến nay toàn tỉnh đã đón hơn 10 triệu lượt khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 25/11, thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung 11 tháng năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón 10 triệu lượt khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023 (vượt 12,3% kế hoạch năm 2024).

Trong đó, có hơn 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 125% so với cùng kỳ (vượt 41% kế hoạch); 5,9 triệu lượt khách nội địa, tăng 25,3% so với cùng kỳ (đạt 98% kế hoạch năm 2024). Công suất phòng trung bình đạt hơn 58,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 48.902 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ (vượt 22% kế hoạch năm 2024).

Giới thiệu các sản phẩm xoài sấy cho khách du lịch tại Cam Lâm

Riêng tháng 11, toàn tỉnh đón khoảng 560.000 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 340.000 lượt, tăng 54,9%; khách nội địa ước đạt 220.000 lượt, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tổ chức nhiều sự kiện lớn để thu hút du khách, các hãng hàng không mở nhiều đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia…