TP.HCM: Nguồn cung căn hộ thấp nhất trong 5 năm

Nguồn cung căn hộ thấp nhất trong 5 năm

Theo Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp quý IV/2020 tại thị trường bất động sản TP.HCM đạt gần 11.300 căn, tăng 12% theo quý và 14% theo năm, trong đó 4 dự án mở mới và 12 giai đoạn tiếp từ các dự án hiện hữu, chiếm lĩnh 75% thị phần.

Nguồn cung căn hộ sơ cấp năm 2020 đạt mức thấp nhất trong 5 năm với hơn 25.300 căn, giảm mạnh 38% theo năm do nguồn cung mới hạn chế và lượng hàng tồn thấp. Hạng C tiếp tục chiếm lĩnh nguồn cung cả năm với 65% thị phần.

Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ của sản phẩm này trong IV/2020, lượng giao dịch đạt 8.600 căn, tăng 21% theo quý; và tỷ lệ hấp thụ đạt 77%, tăng 5 điểm phần trăm theo quý.

Bốn dự án mới hoạt động tốt với tỷ lệ hấp thụ trung bình khoảng 80% mỗi dự án. Giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng ở tất cả các hạng.

Nhiều dự án ở Hạng A và B có giá bán tăng lên đến 9% theo quý, trong khi giá bán Hạng C có mức tăng thấp hơn, khoảng đến 4% theo quý. Tuy nhiên, nguồn cung Hạng C có giá dưới 1.000 USD/m2 trở nên khan hiếm do chi phí sử dụng đất tăng và hạn chế hỗ trợ từ chính phủ.

Theo Savills Việt Nam, khan hiếm nguồn cung theo năm kéo theo lượng giao dịch thấp nhất trong 5 năm, chỉ đạt gần 22.700 căn.

Bên cạnh đó, nhu cầu có dấu hiệu tích cực với tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 90%. Hạng C tiếp tục dẫn đầu với 68% lượng giao dịch và đạt 93% tỷ lệ hấp thụ, mức cao nhất trong ba hạng.

Đáng chú ý nhất là sự phát triển của Thành phố Thủ Đức. Lượng giao dịch căn hộ và tỷ lệ hấp thụ ở Thành phố Thủ Đức (bao gồm Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức) ghi nhận mức tăng liên tục trong 5 năm qua. Riêng, trong 2020, tổng lượng giao dịch ở khu vực này chiếm đếm 65% thị phần TP.HCM.

Theo cục Thống kê TP.HCM, từ năm 2015-2019, dân số của thành phố Thủ Đức ghi nhận mức tăng 4% mỗi năm, cao hơn 2 điểm phần trăm so với mức tăng của toàn TP.HCM, điều này cho thấy nhu cầu lớn về nhà ở tại khu vực này.

Khả năng kết nối sẽ ngày càng được cải thiện nhờ vào nhiều tuyến đường lớn được mở rộng như Nguyễn Xiển, Lê Văn Việt, Tô Ngọc Vân và Nguyễn Duy Trinh. Ngoài ra, nhiều cơ sở hạ tầng tương lai như tuyến tàu điện Metro Số 1 và Đường Vành đai 2 cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Pháp lý được cải thiện

Theo Savills Việt Nam, tính đến 2024, nguồn cung tương lai dự kiến có hơn 115.000 căn hộ, trong đó nguồn cung năm 2021 chiếm 15%.

Lượng hàng tồn thấp và quy trình pháp lý trì trệ khiến nguồn cung sơ cấp thiếu hụt kéo dài trong những năm gần đây.

Những sửa đổi của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư có hiệu lực từ 2021 sẽ góp phần thúc đẩy nguồn cung tương lai. Cụ thể:

Luật xây dựng sửa đổi đã rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng của các chủ đầu, giảm đi 10 ngày.

Ngoài ra, cập nhật mới trong Luật Đầu tư 2020 sẽ góp phần tăng khả năng thu hút các chủ đầu tư nước ngoài thông qua việc loại bỏ các yêu cầu về vốn pháp định, trong khi các quy trình M&A được đơn giản hơn nhiều.