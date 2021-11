TP.Huế và Tập đoàn Quế Lâm hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ

Sự hợp tác này nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn TP.Huế (Thừa Thiên Huế), nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp…

Ngày 22/11, UBND TP.Huế cho biết, cơ quan này và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm vừa tổ chức kễ ký kết hợp tác đồng hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND TP.Huế và Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết hợp tác đồng hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ với nội dung hỗ trợ và hợp tác, tập huấn cho cán bộ và nông dân nâng cao nhận thức làm nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Đại diện lãnh đạo UBND TP.Huế và Tập đoàn Quế Lâm ký kết hợp tác đồng hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Thái Hùng.

Hai bên sẽ chọn 1-2 hợp tác xã hoặc thôn/tổ dân phố để xây dựng mô hình sản xuất an toàn về nông nghiệp hữu cơ nhằm làm điểm tiến tới hình thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Việc hợp tác còn nhằm tạo điều kiện xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ, chọn các cửa hàng để giới thiệu và bán sản phẩm hữu cơ trên địa bàn TP.Huế.

UBND TP.Huế sẽ chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường và các hợp tác xã phối hợp, hỗ trợ cùng Tập đoàn Quế Lâm trong tổ chức thực hiện chương trình nông nghiệp hữu cơ, xây dựng mối liên kết chuỗi và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ các mô hình.

Cùng với đó là tổ chức vận động, tuyên truyền đến người dân, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể, bệnh viện, các trường mầm non, tiểu học bán trú, cán bộ, công chức các cơ quan, phòng, ban của thành phố ưu tiên sử dụng các sản phẩm nông sản hữu cơ, nông sản sạch, an toàn đảm bảo tiêu chuẩn do người nông dân và doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố.

Sự hợp tác này nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn TP.Huế. Ảnh: Thái Hùng.

Về phía Tập đoàn Quế Lâm, trên cơ sở các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, doanh nghiệp này sẽ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đối với các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu của thành phố; đầu tư đầu vào, phát triển thị trường tiêu thụ, cam kết thu mua các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ do Tập đoàn Quế Lâm có ký kết với nông dân.



Trên cơ sở biên bản thỏa thuận này, Tập đoàn Quế Lâm sẽ có các hợp đồng kinh tế cụ thể cho các chương trình, dự án, các chuỗi liên kết, các hộ nông dân, các hợp tác xã...

Mục đích thỏa thuận giữa hai bên nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn TP.Huế, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng an toàn của người dân thành phố, khách du lịch và thị trường trong nước, hướng đến xuất khẩu.

Ông Võ Lê Nhật –Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết, thời gian tới, định hướng của thành phố là phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, trong đó sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số là giải pháp quan trọng.

Theo ông Võ Lê Nhật, lãnh đạo thành phố nhận thấy Tập Đoàn Quế Lâm là đơn vị tiên phong trong sản xuất hữu cơ trong thời gian qua, có bề dày kinh nghiệm và uy tín trên toàn quốc, đủ thực lực và khả năng để cùng TP.Huế đổi mới, phát triển bền vững ngành nông nghiệp hữu cơ.