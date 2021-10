Trở lại sau 6 năm, KIDO tung ra bánh tươi mang thương hiệu KIDO’s Bakery

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.444 tỷ đồng, tăng 24%; nhuận trước thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành lần lượt 65% và 60% kế hoạch năm.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch Covid - 19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước bối cảnh chưa từng có tiền lệ, Tập đoàn KIDO đẩy mạnh hợp nhất và chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng Tập đoàn đảm nhận thực hiện phân phối và bán sản phẩm ra thị trường qua tất cả các kênh trong nước và ngoài nước.

Nhờ thực thi kịp thời những giải pháp chống dịch đi cùng phát triển kinh tế nên tổng kết 09 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.444 tỷ đồng (tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%), tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 65% kế hoạch năm.

Lợi nhuận gộp 09 tháng đầu năm 2021 đạt 1.432 tỷ đồng tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tỷ trọng lợi nhuận gộp ngành dầu ăn chiếm 53% và ngành hàng thực phẩm chiếm 47%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 488 tỷ đồng, tăng mạnh 92% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: KIDO.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021, biên lợi nhuận gộp đạt 19,2%, trong đó: Biên lãi gộp ngành dầu ăn đạt 12% và Biên lãi gộp ngành hàng thực phẩm đạt 53%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 481 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6,5%, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 6,6%, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước (4,2%).

Trước tình hình dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài, Tập đoàn KIDO đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn 03 tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, đối với ngành dầu, bắt đầu từ tháng 10/2021, Tập đoàn lên kế hoạch tập trung nguồn lực để sản xuất sản lượng lớn dầu ăn phục vụ mùa lễ hội cao điểm nhất trong năm là tết Nguyên Đán 2022. Mục tiêu sản lượng tăng 30% so với cùng kỳ.

KIDO tung ra bánh tươi mang thương hiệu KIDO’s Bakery

Đối với ngành kem, KIDO đã và đang tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng và nhu cầu thưởng thức của thực khách. Tập đoàn đang trên đà mở lại các kênh bán hàng chủ lực sau khi dịch bệnh dần ổn định.

Đối với mô hình chuỗi cửa hàng F&B: KIDO đã triển khai mô hình kinh doanh Online đối với Chuk Chuk trên các nền tảng kể từ ngày 24/09/2021. Dự kiến, Chuk Chuk sẽ cho ra mắt 10 cửa hàng signature để phục vụ nhu cầu "offline" của thực khách, đồng thời đang nỗ lực chinh phục 100 điểm bán trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cho đến hết T12/2021 để tạo đà tiếp cận các thành phố và khu vực trọng điểm khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang… vào năm 2022.

Đối với ngành bánh, ngày 19/10, KIDO chính thức tung ra thị trường những sản phẩm bánh tươi mang thương hiệu KIDO's Bakery lấy cảm hứng từ những chiếc bánh thơm ngon hấp dẫn ở những cửa tiệm bánh tươi, đánh dấu sự trở lại sau 6 năm vắng bóng trên thị trường bánh kẹo.

Trong lần ra mắt thị trường này, KIDO's Bakery trình làng người tiêu dùng bộ 3 sản phẩm mới lạ, chuẩn vị bakery với thiết kế bao bì độc đáo gồm có: Bánh mì hoa cúc, Bánh trân châu lava trứng muối và Bánh chà bông xốt Singapore.

Danh mục sản phẩm mới sẽ liên tục được cập nhật để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khách hàng hiện đại. Các sản phẩm bánh tươi KIDO's Bakery được phân phối trên các kênh hiện hữu của Tập đoàn KIDO gồm kênh GT với 450.000 điểm bán trên toàn quốc, kênh MT, KA, CVS, kênh online, sàn thương mại điện tử, đồng thời kết hợp với chuỗi cửa hàng Chuk Chuk để đem đến cho thực khách combo bánh - nước độc đáo và mới lạ.