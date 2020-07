Trồng lúa bằng sữa tươi và trứng gà

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV An Giang, cho biết: Mô hình sản xuất gạo sữa của nông dân trước mắt đem lại hiệu quả nhờ sử dụng phân thuốc hữu cơ và vi sinh xem đây là hướng đi mới cho ra sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng. Hiện nay ngành nông nghiệp An Giang đang theo dõi mô hình này. Trên cơ sở đó ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục nghiên cứu và hỗ trợ mô hình theo cơ sở khoa học để ngày càng hoàn thiện hơn, nếu đạt kết quả cao theo mong muốn thì mới nhân rộng.