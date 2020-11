Trực tiếp kết quả bầu cử Mỹ 7/11: tín hiệu sáng le lói cho Trump ở Arizona

Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ mới nhất: Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden bất ngờ lội ngược dòng, dẫn trước Trump về số phiếu ở 4 bang chiến địa Georgia, Pennsylvania, Arizona và Nevada.

Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ: số phiếu đại cử tri

Donald Trump Joe Biden 214 253

Trump giành thắng lợi tại các bang: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa, Montana

Biden giành thắng lợi tại các bang: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New Mexico, New York, Colorado, New Hampshire, California, Oregon, Washington, New Mexico, Hawaii, Minnesota, Wisconsin, Michigan

Diễn biến kết quả bầu cử Mỹ ngày 7/11 (giờ Việt Nam)

* 7h sáng 7/11 (giờ Việt Nam): tín hiệu sáng cho Trump ở Arizona

Kết quả kiểm thêm phiếu mới tại 4 bang chiến trường mà Biden đang dẫn trước Trump cho thấy tín hiệu sáng nhỏ nhoi nghiêng về Tổng thống

Cụ thể, ở bang Arizona, cách biệt số phiếu mà Biden giành được đang ngày càng thu hẹp. Từ khoảng cách hơn 80.000 phiếu bầu, ông Biden giờ đây chỉ hơn Tổng thống Trump khoảng 39.000 phiếu bầu. Các lá phiếu tiếp theo vẫn đang được gấp rút thống kê. Nhưng khoảng cách này chưa đủ để Trump đảo ngược tình thế, lấy lại bang chiến địa này.

Ở bang Georgia, với cách biệt mong manh hơn 4.000 phiếu bầu, vị trí dẫn trước của Joe Biden vẫn đang bị dao động.

Tuy nhiên, tại bang Nevada, bang vẫn luôn được đánh giá nghiêng về ứng viên Đảng Dân chủ, Biden đã gia tăng cách biệt với Trump lên tới hơn 22.000 phiếu bầu. Tại Pennsylvania, Biden cũng dẫn trước gần 15.000 phiếu bầu, khiến cơ hội bắt kịp của Tổng thống giảm đi trông thấy.

* 6h sáng 7/11 (giờ Việt Nam): Biden chuẩn bị phát biểu, Trump cảnh báo: "Không nên tuyên bố chiến thắng"



Giới truyền thông Mỹ nhận được tin tức ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ có bài phát biểu quan trọng vào tối 6/11 (giờ Mỹ), tức sáng 7/11 (giờ Việt Nam).

Sau thông tin này, ông Trump viết trên Twitter cảnh báo Biden không nên vội vã tuyên bố chiến thắng bầu cử Mỹ. "Tôi cũng có thể tuyên bố chiến thắng. Các thủ tục pháp lý (tức nỗ lực kiện tụng của phe Trump) giờ mới đang bắt đầu".

Diễn biến bầu cử Mỹ càng về phút cuối càng kịch tính

* 5h sáng 7/11 (giờ Việt Nam): tin buồn dồn dập đến với Trump

Càng về những lá phiếu cuối cùng, ông Biden càng nới rộng cách biệt với Tổng thống Trump ở bang chiến trường mà trước đó Trump dự báo nắm chắc chiến thắng là Georgia. Tính đến 5h sáng 7/11 (giờ Việt Nam), khoảng cách số phiếu mà Biden dẫn trước Trump ở bang này đã lên hơn 4.000 phiếu.

Georgia hiện có 16 lá phiếu đại cử tri. Nếu để Georgia lọt vào tay ứng viên Đảng Dân chủ Biden, ông Trump gần như mất hoàn toàn cơ hội ở lại Nhà Trắng thêm nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo mà không cần chờ đến kết quả bầu cử Mỹ chung cuộc.

Cùng lúc đó, ông Biden vẫn duy trì cách biệt ổn định khoảng 20.000 lá phiếu tại bang Nevada, bang có truyền thống nghiêng về Đảng Dân chủ.

* 3h sáng 7/11 (giờ Việt Nam): phe Trump muốn kiện đến cùng



Trong bối cảnh bị Biden dẫn trước ở hàng loạt bang chiến địa từ Georgia, Pennsylvania cho đến Arizona và Nevada, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. "Tôi sẽ theo đuổi quá trình này bằng các trình tự pháp luật... Tôi sẽ không ngừng đấu tranh đến cùng cho đất nước chúng ta" - ông Trump khẳng định.

Trước đó, tối 6/11 (giờ Việt Nam), ông Trump bất ngờ bị ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden vượt mặt tại hai bang quan trọng mà trước đó Trump mới là người chiếm ưu thế. Đó là bang Pennsylvania và Georgia.

*1h sáng 7/11 (giờ Việt Nam): Chủ tịch Hạ viện Mỹ tin tưởng Biden thắng cử



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tự tin vào một chiến thắng trong tầm tay của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trước đương kim TT Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. "Chúng ta đã thắng cả cuộc đùa".

Tương tự như bà Pelosi, trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Obama cũng tiết lộ ông này hoàn toàn tin tưởng vào khả năng Biden tiến vào Nhà Trắng.

Ông Biden đanh giành lợi thế vượt trội trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 trước TT Trump

