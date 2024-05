Trước thềm hủy niêm yết, Trung An Rice (TAR) báo lãi giảm 67%

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Trung An Rice báo lãi trước thuế 3,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 65% và 67% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Trung An Rice; HNX: TAR) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 715,4 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 19% còn 674,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm từ 2,4 tỷ đồng còn hơn 1,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 7% còn 31,8 tỷ đồng, trong đó, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay (30,6 tỷ đồng). Chi phí bán hàng ở mức 4,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 5,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Trung An Rice báo lãi trước thuế 3,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 65% và 67% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Trung An Rice.

Tại ngày 31/3/2024, Trung An Rice ghi nhận tổng tài sản ở mức 3.091,9 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 7 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền mặt của doanh nghiệp giảm 31% còn 9,7 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 926,4 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm và chiếm 30% tổng tài sản, cụ thể: khoản trả trước cho người bán ngắn hạn là 822,5 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 85,6 tỷ đồng, giảm 82%; khoản phải thu ngắn hạn khác 18,2 tỷ đồng, giảm 22%.

Hàng tồn kho tại ngày 31/3 là 1.303,9 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, so với đầu năm, tồn kho chủ yếu là nguyên - vật liệu là 1.277 tỷ đồng, tăng 23%; tồn kho hàng hóa gần 11 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể;...

Hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Trung An Rice là 1.911,5 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính chiếm 86% tổng nợ phải trả, ở mức 1.647,4 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Hơn 78,3 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Theo quyết định, hơn 78,3 triệu cổ phiếu TAR sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5/2024. Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu TAR tại HNX là ngày 20/5/2024. Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là 783,2 tỷ đồng.

Lý do hủy niêm yết được HNX đưa ra là tổ chức kiểm toán từ chuối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Trung An, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.