TT-Huế đề nghị Bộ Công thương thu hồi giấy phép, xử phạt chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép và xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật.

Ngày 21/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép và xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).

Theo đó, văn bản số 10490/UBND-CT của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 20/10 được gửi đến Bộ Công Thương và Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường thuộc Bộ Công thương đề nghị xử lý đối với chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật là Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam.

Dự án thủy điện Thượng Nhật.

Theo văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án thủy điện Thượng Nhật được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép tích nước hồ chứa giai đoạn 1 tại công văn số 96/UBND-NN ngày 6 tháng 01 năm 2020 đến cao trình mực nước dâng bình thường 116 m trong thời hạn 90 ngày để thực hiện kiểm tra thấm, chạy thử, thí nghiệm hiệu chỉnh, hoàn thiện các hạng mục phía hạ lưu của nhà máy thủy điện…

Hết thời gian trên, sau khi kiểm tra, UBND tỉnh đã có công văn số 2616/UBND-CT ngày 31/3/2020 chưa cho tích nước vận hành chính thức nhà máy thủy điện Thượng Nhật và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các điều kiện để tích nước. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành khắc phục các vấn đề tồn tại, chưa đủ điều kiện để xem xét cho tích nước.

Đặc biệt, trong mùa lũ năm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai của UBND tỉnh. Công ty không duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn, không tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa của UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, để đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, nhất là trong công tác ứng phó thiên tai, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường thuộc Bộ Công Thương xem xét xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam. Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị xử phạt chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật hành vi không thực hiện quan trắc quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hành vi vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Trước đó, vào ngày 18/11, đoàn kiểm tra Bộ Công thương đã làm việc với chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật và các đơn vị liên quan về những sai phạm của chủ đầu tư dự án.

Liên quan đến sai phạm tại dự án thủy điện Thượng Nhật, vào ngày 17/11, Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã lập biên bản vi phạm về tài nguyên nước theo Nghị định 36/2020/ND-CP đối với chủ đầu tư dự án. Cụ thể, Sở TNMT tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam, người đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Khoa, chức danh Tổng Giám đốc.

Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam đã có hành vi không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Trước đó, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý nghiêm khắc vi phạm của thủy điện Thượng Nhật theo quy định. Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu dừng ngay việc tích nước, đồng thời vận hành mở hoàn toàn 5 cửa van đập tràn dự án thủy điện Thượng Nhật theo quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Sau đề nghị này, ngày 16/11, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở TNMT tỉnh phối hợp với UBND huyện Nam Đông làm việc, lập biên bản xử phạt chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật về lĩnh vực sử dụng tài nguyên nước. Bên cạnh đó, ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo Sở Công thương tỉnh rà soát lại các thủ tục cấp phép xây dựng dự án thủy điện Thượng Nhật.

Dự án Thủy điện Thượng Nhật có công suất 11MW. Hiện dự án này chưa được cấp phép tích nước nhưng chủ đầu tư nhiều lần tự ý tích nước hồ, gây nguy hiểm cho vùng hạ du, nhất là trong thời điểm bão lũ. Vào tháng 10/2020, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế từng có văn bản đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không mua điện đối với nhà máy thủy điện Thượng Nhật khi công trình này chưa được cho phép tích nước.