TT-Huế: Dự án hơn 1.600 tỷ đồng chậm tiến độ nghiêm trọng, đề nghị “trảm” nhà thầu

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế có 10 gói thầu xây lắp thì có đến 8 gói thầu chậm tiến độ nghiêm trọng. Ban Quản lý dự án đã đề nghị chấm dứt hợp đồng đối với 1 nhà thầu.

Thừa Thiên Huế: Nhà thầu bị đề nghị chấm dứt hợp đồng

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 392/2016. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.617 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài hơn 1.353 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương hơn 263 tỷ đồng.

Hàng loạt gói thầu dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế chậm tiến độ nghiêm trọng khiến dân khốn đốn.

Từ khi trển khai đến nay, hàng loạt gói thầu của dự thực hiện chậm tiến độ nghiêm trọng. Trong đó có gói thầu nhiều tháng liền "án binh bất động", như gói thầu số 27, thực hiện tại đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa, TP.Huế.

Gói thầu số 27 có giá trị 89,065 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần Thành Đạt- Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh thực hiện. Gói thầu này khởi công từ 21/9/2020, thời gian hoàn thành 21/8/2023. Đến cuối tháng 3/2023, thời gian thi công gói thầu đã qua 914 ngày, tương ứng 85,8% thời gian thực hiện. Giá trị thực hiện trong tháng 3/2023 chỉ đạt 68 triệu đồng, đạt 0,02% kế hoạch. Tổng giá trị thực hiện lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 5,771 tỷ đồng, chỉ đạt 6,5% giá trị hợp đồng, thấp hơn 76,7% so với kế hoạch.

Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế đã cảnh báo nhà thầu chậm tiến độ, đề nghị đẩy nhanh việc thi công nhưng nhà thầu này không thực hiện. Trong thời gian dài nhà thầu này không tổ chức thi công, vi phạm hợp đồng. Từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay, các hạng mục thi công của nhà thầu này hoàn toàn vắng bóng công nhân, công trường "đắp chiếu".

Gói thầu số 27 dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế thực hiện tại đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa, TP.Huế tiến độ quá chậm.

Trước tình trạng này, Ban Quản lý dự án đã có công văn đề nghị làm thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh.

Hàng loạt gói thầu tiến độ "rùa bò"

Trong số 10 gói thầu xây lắp của dự án, hiện mới chỉ có 2 gói thầu đưa vào sử dụng, ngoài gói thầu số 27 nói trên, có 7 gói thầu khác cũng thực hiện ì ạch, chậm tiến độ nghiêm trọng.

Gói thầu số 23 (nạo vét và kè sông An Hòa, chỉnh trang và kè dọc hai bờ sông An Cựu, kè sông Như Ý) do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568 thực hiện. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 94,28 tỷ đồng, khởi công từ 12/9/2021. Đến nay, thời hạn thi công gói thầu đã qua 558 ngày, tương ứng 51,5% thời gian. Giá trị thực hiện trong tháng 3/2023 là 914 triệu đồng, chỉ đạt 32% so với kế hoạch tháng. Giá trị thực hiện lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 17,878 tỷ đồng, chỉ đạt 19% hợp đồng, thấp hơn 40,9% so với kế hoạch. Tiến độ thi công gói thầu đã chậm 260 ngày.

Gói thầu dự án "đô thị xanh" tại đường Tố Hữu, TP.Huế chậm tiến độ nghiêm trọng.

Gói thầu số 24 (hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành, nạo vét và kè hồ kinh thành, chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba) do Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại 299 thực hiện với giá trị hợp đồng 224,21 tỷ đồng, khởi công từ 20/4/2021. Giá trị thực hiện gói thầu này lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 87,858 tỷ đồng, chỉ đạt 39,2% giá trị hợp đồng, thấp hơn 46,5% so với kế hoạch. Tiến độ thi công gói thầu chậm 370 ngày.

Gói thầu số 25 (công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung) có giá trị hợp đồng 104,19 tỷ đồng, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thực hiện. Gói thầu được khởi công từ ngày 19/12/2019, thời hạn hoàn thành là 31/7/2023. Đến nay thời gian thực hiện gói thầu đã qua 1.191 ngày, tương ứng 92,3%, thời gian thi công còn lại chỉ hơn 3 tháng. Giá trị thực hiện gói thầu trong tháng 3/2023 chỉ đạt 1,062 tỷ đồng, bằng 1,10% giá trị xây lắp gói thầu. Giá trị thực hiện lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 61,138 tỷ đồng, chỉ đạt 58,6% giá trị hợp đồng.

Gói thầu số 26 (cây xanh, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng các trục sinh thái trung tâm Khu đô thị mới An Vân Dương) có giá trị hợp đồng 141,52 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thành Đạt thực hiện. Gói thầu này khởi công từ ngày 10/10/2019, thời hạn hoàn thành 30/11/2023. Thời gian thực hiện gói thầu đến cuối tháng 3/2023 đã qua 1.261 ngày, tương ứng 83,3% thời gian thực hiện. Giá trị thực hiện trong tháng 3/2023 là 1,374 tỷ đồng, tương đương 1,1% giá trị xây lắp gói thầu. Giá trị thực hiện gói thầu lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 61,776 tỷ đồng, chỉ đạt 43,7% giá trị hợp đồng.

Nhiều tháng nay một đoạn dài đường Tố Hữu, TP.Huế bị rào chắn để thi công gói thầu dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế. Gói thầu thi công quá chậm đã gây ảnh hưởng lớn để việc lưu thông của các phương tiện giao thông.

Gói thầu số 28 (nâng cấp, mở rộng cầu Vĩ Dạ và đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương) có giá trị hợp đồng 109,51 tỷ đồng, khởi công ngày 6/7/2021, do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện. Thời gian thi công gói thầu đã qua 626 ngày, tương ứng 68,5%. Giá trị thực hiện trong tháng 3/2023 là 1,532 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch tháng. Giá trị thực hiện lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 34,154 tỷ đồng, chỉ đạt 31,2% giá trị hợp đồng, thấp hơn 53,4% so với kế hoạch. Tiến độ thi công gói thầu đã chậm gần 300 ngày.

Gói thầu số 37 (nạo vét và kè sông Kẻ Vạn, cải tạo nâng cấp sông lấp) có giá trị hợp đồng 117,79 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế- Công ty Cầu 1 Thăng Long thực hiện, khởi công ngày 16/4/2022. Đến cuối tháng 3/2023, thời gian thi công gói thầu đã qua 343 ngày, tương ứng 49%. Giá trị xây lắp trong tháng 3/2023 là 1,657 tỷ đồng, chỉ đạt 34% kế hoạch tháng. Giá trị thực hiện lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 15,609 tỷ đồng, chỉ đạt 13,3% giá trị hợp đồng, thấp hơn 41,1% so với kế hoạch. Tiến độ thi công gói thầu đã chậm 220 ngày.

Gó thầu số 39 (xây lắp tuyến phần nâng độ cao đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp và di dời trạm biến áp) do Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501 thực hiện. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 92,504 tỷ đồng, khởi công ngày 4/3/2022, hoàn thành ngày 4/9/2023. Đến cuối tháng 3/2023, thời gian thi công gói thầu đã qua 385 ngày, tương ứng 70,1%. Giá trị thực hiện gói thầu lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 34,378 tỷ đồng, chỉ đạt 37,2% giá trị hợp đồng, thấp hơn 33,3% so với kế hoạch. Tiến độ thi công gói thầu đã chậm khoảng 240 ngày.

Gói thầu số 26 (cây xanh, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng các trục sinh thái trung tâm Đô thị mới An Vân Dương) thời gian thực hiện đến cuối tháng 3/2023 đã qua 1.261 ngày, tương ứng 83,3% thời gian thực hiện, nhưng giá trị thực hiện mới chỉ đạt 43,7% giá trị hợp đồng.

Dân khổ vì ô nhiễm

Tình trạng hàng loạt gói thầu của dự án chậm tiến độ nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông và môi trướng sống của người dân. Theo người dân sống ở đường Huyền Trân Công Chúa (TP.Huế), nhiều tháng qua gói thầu thực hiện tại khu vực này luôn trong tình trạng vắng bóng công nhân.

"Đường sá, cầu cống bị đào bới ngổn ngang rồi bỏ dở đã khiến người dân chúng tôi khốn khổ. Ngoài đi lại khó khăn, nguy hiểm, tình trạng bụi bặm mù mịt khiến các hộ hai bên đường luôn phải sống trong cảnh ngột ngạt", một người dân bức xúc.

Đây cũng là thực trạng chung tại rất nhiều khu vực khác trên địa bàn TP.Huế nơi có các gói thầu của dự án được triển khai. Tại khu đô thị mới An Vân Dương, một đoạn dài của tuyến đường Tố Hữu bị rào chắn nhiều tháng liền bởi nhà thầu thi công ì ạch đã gây cản trở giao thông. Nhiều khu vực khác tại khu đô thị mới này luôn trong tình trạng bụi bặm do đường sá bị xới tung, các gói thầu thi công kiểu "siêu rùa" và không có giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường...

Gói thầu số 25 (công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung) thời gian thi công còn lại chỉ hơn 3 tháng nhưng giá trị thực hiện mới chỉ đạt 58,6% giá trị hợp đồng.

Ông Lê Thành Bắc- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hàng loạt gói thầu của dự án chậm tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng dự án chưa đáp ứng tiến độ thi công. Giá nhiên liệu, vật liệu tăng đột biến và việc khan hiếm nguồn vật liệu đã làm ảnh hưởng đến việc cung cấp vật tư để thi công công trình.

Bên cạnh đó, năng lực thi công của nhà thầu hạn chế. Đó là tình trạng ban chỉ huy công trường thiếu cán bộ kỹ thuật có đủ năng lực chuyên trách để chỉ đạo công tác thi công, các thiết bị máy móc phục vụ thi công thiếu trầm trọng, phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu phụ...

Ông Lê Thành Bắc cho hay, hiện Ban Quản lý dự án đã phát văn bản cảnh báo đối với nhiều nhà thầu chậm tiến độ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công.