TT-Huế: Gần 3.000 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 255 tỷ đồng

Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 3.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hơn 255 tỷ đồng.

Nhằm góp phần đảm bảo quyền lợi người lao động và đôn đốc thu nợ, trong tháng 9/2023, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 12 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Trong số các đơn vị, doanh nghiệp thuộc diện thanh tra có Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee, Công ty Cổ phần Xây dựng 26, Công ty Cổ phần Thiên An, Công ty Cổ phần Hàng không lữ hành Việt Nam, Công ty Cổ phần Trường Phú…

Trong ngày 20/9, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thanh tra tại Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee đóng tại Khu công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương Thủy). Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee được thành lập từ tháng 11/2021 với số lượng lao động hơn 550 người. Thời gian qua, do gặp một số khó khăn về đơn hàng nên công ty này nợ 3 tháng tiền đóng BHXH với tổng số tiền nợ hơn 2,7 tỷ đồng.

Sau khi BHXH tỉnh công bố quyết định về việc thanh tra chuyên ngành, Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee đã chuyển trả đủ số tiền nợ, đồng thời cam kết sẽ trả số tiền BHXH các tháng tới nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thời gian qua, nhiều người lao động ở Thừa Thiên Huế bị ốm đau phải vào viện hoặc nghỉ việc giữa chừng, khi đến cơ quan BHXH để làm thủ tục nhận bảo hiểm thì mới biết lâu nay chủ sử dụng lao động không đóng bảo hiểm cho họ. Trong khi đó, hàng tháng tiền đóng bảo hiểm của những lao động này đã được chủ sử dụng lao động trừ vào tiền lương… Tình trạng này đã khiến nhiều người lao động bức xúc.