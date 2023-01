TT-Huế: Kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản sau vụ doanh nghiệp đấu giá “quỵt” tiền tỷ

Sau tình trạng doanh nghiệp đấu giá tài sản liên tiếp "quỵt" tiền tỷ của khách hàng tham gia đấu giá ở tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Trước tình trạng doanh nghiệp đấu giá tài sản không trả lại tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá xảy ra trên địa bàn thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp hằm hạn chế vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.

Văn phòng đại diện của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại tầng 5, tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng doanh nghiệp đấu giá tài sản không trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, không chuyển khoản tiền đặt trước thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đối với trường hợp trúng đấu giá. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan có tài sản đấu giá và người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá thông báo công khai các tiêu chí cụ thể và số điểm chấm về tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá khi thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu thực hiện đăng tải công khai thông tin về đấu giá tài sản, thông tin về việc hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn.

Khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, đặc biệt có tính ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản đối với khoản tiền đặt trước theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, tham dự cuộc đấu giá để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá.

Đại diện Công ty Toàn Cầu trong cuộc đấu giá khai thác gỗ rừng trồng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại một số cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Như tin đã đưa, thời gian qua tại Thừa Thiên Huế, Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu, trụ sở tại TP.HCM) và Tổng Giám đốc công ty này là ông Hoàng Minh Toàn đã "quỵt" tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá mua gỗ rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và Phòng NNPTNT huyện Phong Điền.

Cụ thể, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, sau khi tổ chức đấu giá sản phẩm gỗ khai thác tỉa thưa 50,95 ha rừng trồng phòng hộ Dự án JBIC vào đầu tháng 4/2022, Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã chiếm dụng, không trả lại 1,3 tỷ đồng tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá. Tại huyện Phong Điền, Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn chiếm dụng, không chịu hoàn trả hơn 7,5 tỷ đồng tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá mua gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện.

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, không chỉ "quỵt" tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá ở Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, từ năm 2019 đến nay, ông Hoàng Minh Toàn và Công ty Toàn Cầu còn thực hiện nhiều vụ việc tương tự ở nhiều địa phương trong cả nước với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Vào tháng 12/2022, ông Hoàng Minh Toàn bị Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP.HCM. Trước đó, ông Hoàng Minh Toàn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự. Sau khi bị khởi tố, ông Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại Quảng Bình, Công ty Toàn Cầu đã nhận tổ chức đấu giá tài sản là gỗ, củi rừng trồng theo hợp đồng đã kí với 2 doanh nghiệp. Sau khi đấu giá thành công, Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã chiếm dụng, không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện cơ quan này cũng đang trong quá trình củng cố hồ sơ để xử lý hành vi chiếm đoạt tiền đặt trước của Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn sau khi tổ chức 2 cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh.