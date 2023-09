TT-Huế: Nhà thầu điêu đứng vì nạn trộm cắp vật tư, thiết bị phục vụ thi công dự án

Nhiều nhà thầu thi công Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP.Huế) điêu đứng do liên tiếp bị kẻ gian lấy trộm các vật tư, thiết bị phục vụ cho thi công dự án.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Hương Sơ là một trong những dự án trọng điểm của TP. Huế, nhằm phục vụ công tác bố trí định cư cho người dân di dời khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế. Công ty Đ.A- một trong những nhà thầu thi công dự án này- vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng trình báo về tình trạng kẻ gian trộm cắp vật tư, thiết bị tại gói thầu do doanh nghiệp này thực hiện.

Theo Công ty Đ.A, vừa qua, công ty tiến hành lắp đặt nhiều bộ chắn rác trên các họng thoát nước thuộc tuyến đường số 5 và đường Cao Bá Điển thuộc khu vực dự án. Các bộ chắn rác được làm bằng gang, dài trên 1m, rộng 0,45m, dày 0,04m, trị giá 5,1 triệu đồng/bộ. Thiết bị này dùng để lắp tại các họng thu nước mưa từ mặt đường để chặn rác rơi vào hệ thống thoát nước ngầm.

Nhiều bộ chắn rác được làm bằng gang do nhà thầu lắp đặt tại Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Hương Sơ bị kẻ gian lấy trộm.

Tuy nhiên, sau khi vừa lắp đặt xong thì nhiều bộ chắn rác đã bị kẻ gian lợi dụng đêm tối để lấy trộm. Từ ngày 3/9 đến nay đã có 7 bộ chắn rác gồm khung và tấm chắn, cùng nhiều nắp tấm chắn rác khác bị kẻ gian lấy trộm.

Đây không phải là lần đầu tiên tại gói thầu do Công ty Đ.A thi công xảy ra tình trạng mất trộm vật tư, thiết bị. Vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2023, hạng mục điện chiếu sáng thuộc gói thầu cũng đã bị kẻ gian lấy trộm dây đồng trần tiếp địa liên hoàn với chiều dài 500m. Đây là loại dây đồng trần M10 có giá từ 27.000-30.000 đồng/m.

Tình trạng kẻ gian lấy trộm các vật tư, thiết bị không chỉ xảy ra tại gói thầu của Công ty Đ.A. Nhiều doanh nghiệp thi công tại dự án này cho biết, mặc dù nhà thầu đã thuê bảo vệ ở lại trông coi vật tư, trang thiết bị tại các lán trại 24/24h nhưng tình trạng mất trộm vẫn xảy ra. Vào ban đêm, nhiều đối tượng thanh niên đi xe máy, đội mũ kín đầu, mang khẩu trang thâm nhập vào khu vực dự án để trộm cắp các vật tư, trang thiết bị. Thậm chí, có những đối tượng trộm cắp còn mang theo cả hung khí khi đến đây thực hiện hành vi trộm cắp.

Bộ chắn rác trên đường Cao Bá Điển bị kẻ gian lấy trộm sau khi nhà thầu lắp đặt.

Ông Phan Tấn Lộc- thủ kho một đơn vị thi công tại dự án cho biết, dù nhà thầu này đã cắt cử bảo vệ ở lại kho trông coi 24/24 giờ nhưng tình trạng mất cắp tài sản vẫn xảy ra. Tại khu vực gói thầu do đơn vị này thi công, kẻ gian đã lấy trộm 2 bình ắc quy xe lu, hút trộm 2 can chứa 60 lít dầu từ xe ủi đất và trộm nhiều tấm sắt, nắp hố ga cùng nhiều thiết bị phục vụ hoạt động xây dựng công trình.

Trước các vụ việc mất trộm vật tư, thiết bị tại dự án, Công an TP.Huế đã đề nghị các đơn vị thi công tăng cường cảnh giác, bố trí thêm bảo vệ, người trông coi vật liệu, có phương án bảo quản hợp lý tài sản. Bên cạnh đó, Công an TP.Huế yêu cầu các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại những khu vực thi công dự án trọng điểm.