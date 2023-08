Thừa Thiên Huế: Lựa chọn nhà đầu tư 10 dự án với tổng số vốn 1.888 tỷ đồng

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thừa Thiên Huế cấp mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư 1.795 tỷ đồng. Hiện có 10 dự án đã được tỉnh cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng số vốn 1.888 tỷ đồng.

Chiều ngày 30/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2023.

Theo Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quốc Sơn, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh trong 8 tháng đầu năm ước gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 672 nghìn lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch trong 8 tháng đầu năm ước đạt 4.600 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 của tỉnh ước đạt 85,7 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 36.462 tỷ đồng, tăng 15,7% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng tăng 1,74% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước tăng 8,3% so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng ước tăng 2,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhiều ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như dệt may, xi măng... đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại; ngành đồ uống, đặc biệt là bia, có sản lượng tăng mạnh, đạt 224 triệu lít, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên Huế đã cấp mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 1.795 tỷ đồng. Ngoài ra, có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư 1.888 tỷ đồng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, đến ngày 28/8, toàn tỉnh đã thu hoạch được 20.251 ha/25.294 ha lúa hè thu, đạt 80%. Năng suất ước đạt 59 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế La Phúc Thành, thu ngân sách nhà nước của tỉnh 8 tháng ước đạt 6.705,5 tỷ đồng, bằng 67,6% dự toán, bằng 51,6% so với chỉ tiêu phấn đấu; chi ngân sách nhà nước ước đạt 8.086,3 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán...

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chỉ đạo ngành nông nghiệp cần tiếp tục theo dõi thu hoạch lúa hè thu, đảm bảo hoàn thành trước ngày 5/9.

Ông Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cho việc thu ngân sách, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ chương trình Festival Huế 2023, trọng tâm là lễ hội Mùa đông xứ Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải nỗ lực hơn nữa để đến 30/9/2023 giải ngân đạt 65% kế hoạch, đến 31/1/2024 giải ngân đạt 98% kế hoạch. Bên cạnh đó, phấn đấu đến hết quý III/2023 thu ngân sách nhà nước đạt từ 11.050 tỷ đồng/13.000 tỷ đồng và đến hết tháng 11/2023 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 13.000 tỷ đồng...