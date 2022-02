TT-Huế: Nhiều doanh nghiệp có giá trị sản xuất cao trong đại dịch, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp lớn ở Thừa Thiên Huế như HBI, Dệt may Huế, Thiên An Phú, Thiên An Phát, Sợi Phú Bài, Scavi Huế… có giá trị sản xuất cao, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Ngày 26/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp ở tỉnh có giá trị sản xuất cao, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều thành tích năm 2021. Ảnh: VP UBND tỉnh TT-Huế. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh phức tạp, các tổ chức hội, câu lạc bộ thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Các đơn vị thuộc Hiệp hội đã phối hợp với các sở ngành triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của trung ương và của tỉnh cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 2.363 doanh nghiệp; hỗ trợ 43 tổ chức, doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ 40 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ hơn 1.000 doanh nghiệp thực hiện chữ ký số, hóa đơn điện tử, chi phí thuê kế toán; hỗ trợ hoàn thiện 800 hồ sơ miễn phí cho các doanh nghiệp đăng ký thay đổi và 364 doanh nghiệp thành lập mới… Khu vực doanh nghiệp ở tỉnh đã đóng góp gần 5.000 tỷ đồng trong tổng số thu ngân sách năm 2021. Các doanh nghiệp lớn như HBI, Dệt may Huế, Thiên An Phú, Thiên An Phát, Sợi Phú Bài, Scavi Huế… có giá trị sản xuất cao đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp may mặc ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐTTH. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội cũng tích cực chung tay ủng hộ kinh phí và hàng hóa trị giá gần 2,9 tỷ đồng để góp phần phòng chống dịch bệnh ở tỉnh. Trước đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và các chính sách hỗ trợ của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19". Bên cạnh đó, Tổ công tác đặc biệt rà soát, đề nghị cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra "giấy phép con" làm ảnh hưởng đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

