TT-Huế: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 17/11, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Công an huyện Phong Điền phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên xe tải biển số số 43C-147.44.

Khoảng 5h35 ngày 15/11, tại km795+500M quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị trấn Phong Điền, Công an huyện Phong Điền phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát số 1- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra xe ô tô biển số 43C-147.44 do tài xế Trịnh Hồng Danh (SN 1990, trú Chính Gián, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, gồm 336 túi xách, 285 đôi giày, dép các loại và 8.000 con gà, vịt giống.

Công an huyện Phong Điền tạm giữ toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc còn lại trên xe và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra.

Công an huyện Phong Điền đã phối hợp với Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tình trạng vệ sinh thú y, phun thuốc tiêu độc khử trùng và cấp chứng nhận kiểm dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đối với số gia cầm trên xe. Công an huyện Phong Điền cũng ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc còn lại trên xe, tạm giữ phương tiện và giấy đăng kiểm để tiếp tục điều tra.

Cũng trong ngày 15/11, tại km795+500 thuộc thị trấn Phong Điền, lực lượng Công an huyện Phong Điền tiếp tục phát hiện, bắt giữ xe ô tô biển số 75B-019.47 vận chuyển 250 túi đựng đồ và 620 áo quần các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện Cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xử lý theo quy định.