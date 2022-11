Thừa Thiên Huế: Yêu cầu xử lý các cơ sở độ chế mô tô cho “quái xế”

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, xử lý các cửa hàng, cơ sở sửa chữa xe mô tô có hoạt động độ chế, cải tạo phương tiện cho "quái xế".

Ngày 16/11, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết tận gốc vấn nạn "quái xế" càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Huế.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường, hỗ trợ cho Công an TP.Huế phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; phối hợp với Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh để kịp thời xác minh, xử lý các đối tượng "quái xế" càn quấy trên đường phố.

Một nhóm "quái xế" điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm náo loạn đường phố ở TP.Huế bị công an triệu tập. Ảnh: C.Q.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo lực lượng công an tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất, bất ngờ tại các cửa hàng, cơ sở sửa chữa xe mô tô trên địa bàn để xử lý các hoạt động độ chế, cải tạo phương tiện gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Theo Công an TP.Huế, thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng phương tiện mô tô độ chế thường xuyên tụ tập thành đoàn chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, vi phạm nồng độ cồn…. Các đối tượng này có độ tuổi từ 14 đến 18, sử dụng phương tiện mô tô chế độ tổng thành khung, máy và bộ phận giảm thanh.

Các phương tiện sau khi độ chế điều khiển có âm thanh rất lớn, tốc độ cao, mô tô đặc chủng không thể đuổi kịp. Các đối tượng "quái xế" thường rất manh động, sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ nếu có điều kiện.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Công an TP.Huế đã tập trung xử lý các đối tượng "quái xế" càn quấy trên địa bàn. Cơ quan công an đã xử lý 1.860 trường hợp vi phạm với số tiền 2.925.000.000 đồng, trong số này có 542 trường hợp điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, 1.266 trường hợp không có giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe…